Rosa Benito se derrumba al ver a Amador Mohedano: “Con lo que hemos luchado y lo veo tan desangelado”

Igual que el otro día le dijo a su sobrina que la quería y que estaba ahí para solucionar la situación en esta ocasión, Rosa sí ha sentido que no se merecía el trato que estaba recibiendo “No me importa, yo quiero estar con la gente que me quiere, yo a la gente que me desprecia no la quiero… A la persona que se ha ido, se lo demostré en vida, muerta ya no tengo que demostrar nada”. Además, ha dejado claro que ella esperaba haber visto algo que no vio “Yo me creía que los 48 folios era otra cosa, no lo de la Rota”.