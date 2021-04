Rosa Benito responde a los ataques de Isabel Rábago con la mano en la Biblia: “Yo no oigo a Rocío Jurado jamás hablar de esa demanda”

Rosa Benito estaba intentando narrar cómo vivió ella la muerte de Pedro Carrasco , cuando ha frenado en seco su historia para dejar claro que Rocío Jurado no se murió traumatizada por la demanda de mil millones de pesetas que le interpuso Antonio David Flores y responder de forma clara y contundente a las pullitas de Isabel Rábago : “Yo no oigo a Rocío Jurado jamás hablar de esa demanda”.

“Yo no oigo a Rocío Jurado jamás hablar de esa demanda… Sí lloró, mucho antes pero cuando su abogado le dice “Rocío que hemos ganado”, no vuelve a hablar de esa demanda . No hace partícipe a la familia ni a su hermano ni su hermana ni a mí… “, ha asegurado una Rosa Benito convencida de su verdad que está dispuesta a jurarlo ante Dios si es necesario “Pongo la mano ante la Biblia” .

“Hasta la amortaje, pero dentro del dolor es algo que llevo dentro de mí… Nunca jamás la oí ni quejarse ni decir que disgusto ni nada...”, ha asegurado una Rosa Benito molesta porque no parece de ponerse en duda su versión y de escuchar cosas que no son verdad “El otro día vi a Cuatro con Joaquín y veo a una señora que dice que yo solo veo a Rocío solo cuando iba a trabajar… La veo cuatro días a la semana… Antes de hablar, señora, le recuerdo que yo tenía una casa y cuatro hijos… Vamos a informarnos antes de tirar la vala porque estoy hasta aquí de la gente que critica sin saber, por habladurías de otra gente y no lo voy a permitir, por ahí, no”. Afirmación que Sonsoles Ónega ha cerrado con un “He dicho”, debido a la intensidad que ha mostrado la colaboradora del Fresh.