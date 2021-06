Rosa Benito y Rocío Jurado, compañeras, confidentes y casi hermanas

“La mujer que siempre está a mi lado y estará” , así hablaba Rocío Jurado de Rosa Benito públicamente nueve meses antes de morir y no se equivocaba. Fue ella junto a su hija Rocío Carrasco quién la vistió por última vez . Algo que para Rosa fue un honor “nuestro último camerino” .

Rosa nos ha abierto el álbum de sus recuerdos y lo ha hecho con mucha ilusión: “Me apetecía muchísimo enseñar esa parte de mí, no se me ha visto en el Rocío ni en nada, pero me quedo con esas vivencias”.