Después de que Carmen Borrego se pronunciase en 'Vamos a ver' sobre la entrevista que dio el pasado fin de semana su hijo José María Almoguera en '¡De viernes!', en la que contaba que su prima Alejandra Rubio no le había llamado para preocuparse por su estado de salud después de ser operado del corazón y confirmase así un distanciamiento entre ambos, ahora ha sido la hija de Terelu Campos la que ha respondido a su primo.
"Yo no quiero conflictos", ha arrancado Alejandra Rubio. Sobre los motivos que tiene ambos para estar distanciados, la colaboradora ha respondido: "No ha pasado nada grave. Yo no me esperaba esta entrevista y se ha vuelto a decir lo mismo. Creo que han pasado muchas cosas que se han olvidado y al final siempre parece que yo soy la mala", ha continuado.
Alejandra Rubio ha seguido explicándose: "Han pasado una serie de cosas durante mucho tiempo que nadie ha gestionado bien. Ni él lo ha hecho, ni yo tampoco. No ha pasado nunca nada grave. No quiero recordar nada malo, solo que no se olviden las cosas que han pasado y que ha desencadenado en esto".
Sobre qué opina Carlo de este distanciamiento, ha respondido: "Carlo no opina absolutamente nada de esto y él no tiene ningún problema con mi primo".
"Yo los audios no los tuve en cuenta porque quedamos en eso. Lo que pasó con su madre... yo no es que me meta, es que fue una situación familiar que nos afectó a todos. No me hizo gracia, pero tampoco se lo voy a reprochar toda la vida. Yo defendía a Carmen y lo sigo haciendo", ha respondido sobre si algo de esto ha sido el motivo de su distanciamiento con José María Almoguera.
Aunque el pasado viernes Alejandra no había escrito a su primo, a día de hoy ha admitido que ya ha hablado con él: "He hablado directamente con él y le he pedido disculpas por no haberle mandado un mensaje. Soy así, pero eso no justifica que no le enviase. Lo demás, me lo quedo para mí".