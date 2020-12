El tremendo enfado de Rosa Benito con Marta López por un comentario “vergonzoso”: “Nadie tiene que mandar sobre mí”

Sonsoles Ónega ha reaccionado rápidamente a este comentario y se ha enfrentado a la colaboradora. “¿Cómo que por respeto a Amador? Si es una señora libre”, le ha espetado. Rosa Benito también le ha respondido, muy enfadada: “Nadie tiene que mandar sobre mí. Yo soy lo suficientemente mujer como para hacer y no hacer lo que me dé la gana. ¿Qué pasa, que estamos en los años 50? Me parece vergonzoso lo que has dicho”.