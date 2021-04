Veinte días en una isla desierta pasan factura y Olga Moreno ha perdido los nervios por primera vez. A la superviviente no le gustó la forma en la que su compañero Tom Brusse le habló y no dudó en decírselo alto y claro “A mí un hombre no me va a chillar porque no me ha chillado nunca”. Sin embargo, muchos se han empeñado en ver una doble intención o un mensaje subliminal en la frase que Olga Moreno repite en varias ocasiones.