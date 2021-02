Sofía Suescun y las víctimas de Daniel L.O. se unen: “Queremos que se nos escuche”

Sofía Suescun ha vuelto a denunciar públicamente la indignación y el dolor de las más de 100 víctimas de Daniel L.O. , responsable de la agencia de modelos Dana Models de Pamplona, condenado a 115 años de prisión. En esta ocasión, la colaboradora de televisión ha anunciado la unión de las víctimas del acosador para hacer fuerza y que se escuche su voz , ya que la mayoría de ellas aseguran que no se les ha escuchado y se les ha tratado como testigos de un juicio que no consideran justo.

Sofía Suescun ha asegurado públicamente que necesitan que se les escuche y hacer fuerza para que se vea que a muchas de las chicas ni se les llegó a pedir una autorización para llegar a un acuerdo con los abogados de Daniel L.O. y que su condena se haya quedado en una pena de 115 años de los cuales cumplirá solo 5. Y es que no solo se sienten engañadas por seguir el consejo de presentar una denuncia conjunta sino que haya muchas chicas que no tenían abogado o tenían uno de oficio, que ni las consultó. A Sofía le avisaron de una forma muy precipitada “A mí se me avisó en una llamada muy rápida en la que no me enteré de absolutamente nada… Una videollamada, para poder ver al juez, decirle a este hombre lo que pensamos a la cara…”. Reclaman no haber podido tener ni voz ni voto en un asunto que marcó sus vidas y en un juicio que llevaban seis años esperando.