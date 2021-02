Almudena, víctima del acosador de Pamplona: “Te hacía sentir incomoda, era desagradable”

Almudena era solo una niña para que darse cuenta de ciertas cosas era complicado, pero aun así asegura “Te hacía sentir incomoda, era desagradable”. Y es que ella tenía la sensación de que algo estaba pasando “A mí algo no me cuadraba y yo me tapaba cuando me vestía, la cámara tenía el piloto encendido”. Sin embargo, no corroboraron sus sospechas hasta que según confirma su madre, les llamó la Policía Foral de Navarra “Me lleve una sorpresa mayúscula, nos dijeron que fuéramos a declarar porque le había denunciado varias chicas por lo mismo… Allí había una chica muy afectada porque había sufrido algo más que unas fotos…”.