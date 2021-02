Sofía Suescun, víctima de acoso en la agencia de modelos Dana Models: "Conmigo tuvo otros delitos mucho más graves, no se ha hecho justicia"

Sofía no podía creer que de los más de 400 años que pedía la Fiscalía para el acusado Daniel L.O., jefe de la agencia de modelos Dana Models, solo se le haya condenado a 115 años y vaya a cumplir 5. Según ha explicado la colaboradora del Fresh, muy enfadada, el acusado “Ha llevado su defensa diciendo que tenía un trastorno sexual y se ha auto internado en un centro evangelista para curar sus pecados … Estoy muy enfadada, no se ha hecho justicia , se merecía una pena mucho más grande”.

Sofía Suescun: "“Tenía una relación conmigo que no cuadraba, te grababa, entraba en la sala, te tocaba"

Muy afectada y sin querer dar unos detalles que le hacen todavía mucho daño, Sofía ha contado que ella sufrió algo más que unas grabaciones mientras que se cambiaba: “Tenía una relación conmigo que no cuadraba, te grababa, entraba en la sala, te tocaba… Son testimonios muy heavys que se me revuelve el estómago … Quiero que las niñas que lo han sufrido lo denuncien… Porque luego salen de rositas”. Y es que Sofía sufrió este tipo de trato cuando tenía 14 años y entraba en su primera agencia con la ilusión de convertirse en model o.

Suescun no pueden entender que una defensa pueda disminuir así la pena de alguien: “No padeces un trastorno, padeces una grosería… Si yo hubiera seguido más para delante este señor se podía haber ido de rositas …”. Sofía quería ir más allá en su acusación, pero su abogada le recomendó que llegara a un acuerdo como el resto de víctimas: “Ella ha considerado que lo mejor era llegar a ese acuerdo para que sí o sí pisara la cárcel , pero no estoy de acuerdo… Encima se dice pobrecito, estaba enfermo”.

Sofía nunca había hablado públicamente de este asunto porque quería que siguiera los cauces legales y lo dejó en manos de la justicia. La colaboradora de ‘Ya es mediodía Fresh’ ha vivido momentos muy complicados y hablar del tema con mucho dolor: “Tuve que ver un vídeo que tenía grabado, todo esto menor de edad, no he querido expresarme para que todo tuviera su curso, pero no estoy conforme…”.