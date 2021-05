Sonsoles Ónega lo tiene clarísimo: “Las tildes y faltas de ortografía deberían ser motivo de despido laboral”

Una información con la que Sonsoles Ónega se ha sentido muy identificada “Me representa ese 82% y no solo en las redes sociales de ligoteos, en la vida en general, las tildes y faltas de ortografía deberían ser motivos de despido laboral”. Sonsoles Ónega lo tiene clarísimo y no ha querido entrar en ningún tipo de debate al respecto “No voy a abrir debate porque no hay debate”. Y es que parece que a la presentadora y escritora además de las faltas de ortografía no le ha hecho mucha gracia algunas de las nuevas reglas ortográficas establecidas.