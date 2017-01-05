Patricia Suárez: “En este país todo el que tenga una hipoteca tiene un problema”
La presidenta de ASUFIN habla de los gastos hipotacarios
05.01.17 | 10:31h. telecinco.es |
La presidenta de la Asociación de Usuarios Financieros, Patricia Suárez, habla sobre los gastos hipotecarios que podemos reclamar a las entidades. "En este país todo aquel que tenga una hipoteca tiene un problema. Tenemos cláusulas abusivas en todas las hipotecas. Se calcula que hay 8 millones de personas hipotecas en Madrid, a una media de 3.000 euros... Saldría muchísimo dinero", declara Suárez, que insiste en que desde su Asociación reclamarán el dinero de sus asociados.
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