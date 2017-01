Mª Teresa Campos no lleva bien que la gente critique a sus hijas ni a Edmundo y Carmen Borrego no puede evitar estar preocupada por su madre: "Mi hermana está respirando dentro de 'GH VIP' y creo que deberían haber metido a mi madre también. Mi madre está pasándolo mal y a mí me preocupa. Le afecta mucho lo que dice la gente y creo que se está haciendo algo que no es de la relación de mi madre. Habría llavado mejor si se hubiese hablado de ella, pero que hablen de sus hijas o de Edmundo no lo puede soportar", ha asegurado.

Carmen Borrego: "No me he distanciado de mi madre. Hablamos a diario"

Ante el revuelo ocasionado por la presunta mala relación de MªTeresa y Edmundo con sus hijas, Carmen Borrego ha querido dejar claro que la relación con su madre, tanto con Edmundo es buena . "La relación que tenemos mi hermana y yo con mi madre era de piña y sigue siéndolo, pero la vida de todas es distinta. Yo me he casado y no vivo al lado de mi madre...Ahora no la veo a diario, pero sigo hablando con ella dos y tres veces al día . No ha cambiado en absoluto nuestra relación, discutimos, pero la relación nunca ha sido mala. Tengo buena relación con Edmundo, es cariñoso conmigo y tengo muchas cosas q agradecerle", ha declarado Carmen Borrego, en 'El Programa de Ana Rosa'.

Carmen Borrego: "Estoy encantada de que mi madre esté con Edmundo"

Cansada de los rumores que hablan de la mala relación que tendrían las hijas de Terelu con la pareja de su madre, Carmen Borrego ha querido zanjar la polémica: "Mi madre y Edmundo tienen una relación buena y sólida. Las parejas hablan sus problemas en privado, por eso no me parece bien someter a votación pública su relación. Yo tengo una buena relación con Edmundo y tengo que agradecerle cosas muy importantes en mi vida que no tienen nada que ver con mi madre. No le ha hecho nada malo y estoy encantada de que mi madre estoy con Edmundo porque está más cuidada que nunca y le ha ayudado más que ningún hombre", ha asegurado.

Carmen Borrejo y Lequio: cara a cara tras las críticas del colaborador a su hermana

Tras las críticas de Alessandro Lequio a su familia, especialmente a su hermana Terelu, Carmen Borrego y el colaborador se han visto las caras en el plató de 'El Programa de Ana Rosa". "Si queréis saber algo de mi familia, es mejor que entrevistéis a Alessandro Lequio porque él sabe más de mi familia que yo", ha criticado Carmen Borrego.

Carmen Borrego, de Terelu: "Mi hermana no es altiva ni soberbia"

Carmen Borrego ha querido dejar claro que su hermana no es como la describe el colaborador de 'AR': "Discutir con una hermana es algo absolutamente normal, igual que lo es hacerlo con una madre. Mi hermana no es altiva ni soberbia, tiene una carácter distinto al mío, pero con su gente ni es altiva ni soberbia, es generosa y muy amiga de sus amigos".

Carmen Borrego: "Le dije a Toño que no podía ser el representante de Terelu"

Tras la posible tensión entre Toño y Terelu en 'GhVIP', Carmen Borrego ha explicado en 'AR' que su hermana no ha hecho nada al exrepresentante. "Toño no le ha hecho nada a Terelu, ni al revés. Simplemente, mi hermana no podía tener un representante en 'Sálvame' porque todos estaban a favor de Belén. Fui yo la que habló con Toño y le dijo que Terelu no podía tener un representante que perjudicase su imagen, en vez de ayudarla", ha explicado Carmen Borrrego