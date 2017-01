Los cinco consejos para ahorrar en luz

Rubén Sánchez nos da algunos consejos de cómo gastar menos en luz. Entre sus medidas de ahorro están: No poner la lavadora de 19 a 22 horas, ya que cada hora hay un precio distinto si nuestro contador tiene telegestión; no poner ropa en los radiadores, no más de tres luces encendidas, no dejar los aparatos al stand by y cocinar porciones pequeñas y en olla express.