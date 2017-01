Exclusiva: ‘AR’ accede a las conversaciones de Torbe antes de su detención

'AR' accede, en exclusiva, a las grabaciones telefónicas y mensajes que intercambiaron Torbe y Jochi, su hombre confianza, antes de su detención. "Yo improviso, soy un friki, un niño, un mono con pistolas". Así se ve el rey del porno, alguien que en vez de preocuparse por ir a la cárcel propone la solución de ofrecer un contrato a la mujer que le quiere denunciar y convencerla de que haga películas con él. "Si acepta que se le pague, que firme para que no nos la robe nadie, es oro puro, un bombazo que sale cada diez años", pero la única manera que se le ocurre a Torbe para descubrir la edad de la joven es recurrir a los mensajes de un foro y preguntar a un policía "un amigo o novio ha puesto cosas datos de ella en un foro, dice que tiene 20 años, o sea que de menor nada. También he hablado con el policía, la chica ha denunciado, pero no es menor", comenta, a Jochi.