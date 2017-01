Pablo Iglesias reaparece con la corbata de 'AR' y ella le recomienda una americana

Pablo Iglesias ha aparecido en 'AR' para explicar su propuesta de reforma de la paternidad y lo ha hecho vistiendo en el Congreso una de las corbatas que le regaló la presentadora de Telecinco. Después de ponerse las gafas para ver cómo lo quedaba, Ana Rosa le ha comentado "muy bonita, es la azul. Si hubieras pedido a los Reyes una americana, te la habría traído". "No sé si tanto, con la corbata estoy bien", ha respondido el secretario general de Podemos.

Es de bien nacidos ser agradecidos. El líder de Podemos mantiene las corbatas que Ana Rosa Quintana le regaló para que se pusiera en su visita al rey Felipe VI. El secretario general de Podemos ha vuelto a ponerse la corbata azul, la favorita de la presentadora, que les llevó a mantener un diálogo con mucha complicidad en las redes sociales el pasado marzo.



"Me pongo tu corbata y tú quieres cortarme la cabeza. Me quieres muy mal, Ana Rosa", ha dicho Iglesias al comenzar la entrevista. Ana Rosa, que no se había percatado de que llevaba su corbata, se ha puesto las gafas para asegurarse. "Te queda muy bien, aunque si hubieras pedido una americana a los Reyes, te la habrían traido", ha dicho la presentadora mientras Iglesias reía y declinaba la recomendación. "Yo creo que con la corbata es suficiente", ha respondido.



Las corbatas que Ana Rosa le regaló a Pablo Iglesias

@Pablo_Iglesias_ @elprogramadear .Mi favorita. Haces bien en estrenar la corbata porque la nueva reunión con El Rey se aleja.

— Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 8 de marzo de 2016



Durante la entrevista que Ana Rosa le hizo a Pablo Iglesias el pasado lunes 7 de marzo, la presentadora se ofreció a regalarle una corbata para que asista a su próxima reunión con el Rey. Con la compra y el envío ya realizado, el líder de Podemos no tardó en agradecerle el regalo. "Iglesias puede ir con corbata, sin ella o en pelotas.. como quiera", ha comentado la presentadora después haber dejado clara su opinión.

Pablo Iglesias acudió a 'El programa de Ana Rosa" para responder a las preguntas de la presentadora y los colaboradores. Cuando Ana Rosa le sugirió que la próxima vez que fuera a reunirse con Felipe VI sería mejor que llevara corbata, Pablo Iglesias le respondió que se lo pensaría. En la mesa le han advertido a Iglesias que si la presentadora le regalaba la corbata no iba a ser de ‘Alcampo’, y que se trataría de una corbata “estrechita, una cosa muy de Podemos”, como así ha sido.