Momentazo en 'AR'
Pablo Iglesias reaparece con la corbata de 'AR' y ella le recomienda una americana
El líder de Podemos vuelve a ponerse la corbata que le regaló Ana Rosa
Ana Rosa, a Pablo: "Si hubieras pedido por Reyes una americana, te la habrían traido"
27.01.17 | 10:11h.
Pablo Iglesias ha aparecido en 'AR' para explicar su propuesta de reforma de la paternidad y lo ha hecho vistiendo en el Congreso una de las corbatas que le regaló la presentadora de Telecinco. Después de ponerse las gafas para ver cómo lo quedaba, Ana Rosa le ha comentado "muy bonita, es la azul. Si hubieras pedido a los Reyes una americana, te la habría traído". "No sé si tanto, con la corbata estoy bien", ha respondido el secretario general de Podemos.
Es de bien nacidos ser agradecidos. El líder de Podemos mantiene las corbatas que Ana Rosa Quintana le regaló para que se pusiera en su visita al rey Felipe VI. El secretario general de Podemos ha vuelto a ponerse la corbata azul, la favorita de la presentadora, que les llevó a mantener un diálogo con mucha complicidad en las redes sociales el pasado marzo.
"Me pongo tu corbata y tú quieres cortarme la cabeza. Me quieres muy mal, Ana Rosa", ha dicho Iglesias al comenzar la entrevista. Ana Rosa, que no se había percatado de que llevaba su corbata, se ha puesto las gafas para asegurarse. "Te queda muy bien, aunque si hubieras pedido una americana a los Reyes, te la habrían traido", ha dicho la presentadora mientras Iglesias reía y declinaba la recomendación. "Yo creo que con la corbata es suficiente", ha respondido.
Las corbatas que Ana Rosa le regaló a Pablo Iglesias
No es el encuentro con el rey, pero ¿cómo crees que me queda, @anarosaq? @elprogramadear pic.twitter.com/oyFk9e9Okm— Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) 8 de marzo de 2016
@Pablo_Iglesias_ @elprogramadear .Mi favorita. Haces bien en estrenar la corbata porque la nueva reunión con El Rey se aleja.
— Ana Rosa Quintana (@anarosaq) 8 de marzo de 2016
Durante la entrevista que Ana Rosa le hizo a Pablo Iglesias el pasado lunes 7 de marzo, la presentadora se ofreció a regalarle una corbata para que asista a su próxima reunión con el Rey. Con la compra y el envío ya realizado, el líder de Podemos no tardó en agradecerle el regalo. "Iglesias puede ir con corbata, sin ella o en pelotas.. como quiera", ha comentado la presentadora después haber dejado clara su opinión.
Pablo Iglesias acudió a 'El programa de Ana Rosa" para responder a las preguntas de la presentadora y los colaboradores. Cuando Ana Rosa le sugirió que la próxima vez que fuera a reunirse con Felipe VI sería mejor que llevara corbata, Pablo Iglesias le respondió que se lo pensaría. En la mesa le han advertido a Iglesias que si la presentadora le regalaba la corbata no iba a ser de ‘Alcampo’, y que se trataría de una corbata “estrechita, una cosa muy de Podemos”, como así ha sido.
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CUENTA ATRAS
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04:15
CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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00:25
C.S.I. NEW YORK
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01:05
C.S.I. NEW YORK
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02:00
C.S.I. NEW YORK
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02:35
C.S.I. NEW YORK
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03:15
CUENTA ATRAS
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04:15
CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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06:30
RIS CIENTIFICA
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07:25
REX, UNIDAD ESPECIAL
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08:10
REX, UNIDAD ESPECIAL
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09:10
REX, UNIDAD ESPECIAL
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09:45
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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10:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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11:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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13:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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14:15
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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15:15
HAWAI 5.0
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16:10
HAWAI 5.0
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17:00
HAWAI 5.0
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17:45
C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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21:00
C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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22:30
NCIS: LOS ÁNGELES
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23:15
NCIS: LOS ÁNGELES
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00:10
NCIS: LOS ÁNGELES
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00:55
NCIS: LOS ÁNGELES
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01:40
NCIS: LOS ÁNGELES
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02:30
NCIS: LOS ÁNGELES
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03:10
CUENTA ATRAS
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04:10
CUENTA ATRAS
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
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00:00
DCINE: 'LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA'
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02:00
ELEMENTARY
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02:40
ELEMENTARY
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03:20
ELEMENTARY
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04:00
THE CLOSER
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:45
ANATOMIA DE GREY
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08:35
ANATOMIA DE GREY
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09:20
MUJERES DESESPERADAS
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10:15
MUJERES DESESPERADAS
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11:10
CASTLE
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11:55
CASTLE
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12:50
CASTLE
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13:40
MAJOR CRIMES
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14:25
MAJOR CRIMES
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15:15
MAJOR CRIMES
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16:05
MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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17:50
TU CASA A JUICIO
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18:35
TU CASA A JUICIO
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19:30
TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:10
CAZAMARIPOSAS
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21:40
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'POSDATA: TE QUIERO'
-
00:00
DCINE: 'AMOR Y OTRAS DROGAS'
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02:10
THE CLOSER
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02:50
THE CLOSER
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03:30
THE CLOSER
-
04:15
THE CLOSER
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04:45
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:00
DCINE: 'AMOR Y OTRAS DROGAS'
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02:10
THE CLOSER
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02:50
THE CLOSER
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03:30
THE CLOSER
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04:15
THE CLOSER
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04:45
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
07:15
¿EN SERIO VIVES AHÍ?
-
07:55
¿EN SERIO VIVES AHÍ?
-
08:45
¿EN SERIO VIVES AHÍ?
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09:40
RECIEN HIPOTECADOS
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10:05
RECIEN HIPOTECADOS
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10:30
RECIEN HIPOTECADOS
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10:50
RECIEN HIPOTECADOS
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11:15
VENDER PARA COMPRAR
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12:15
VENDER PARA COMPRAR
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13:15
VENDER PARA COMPRAR
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14:05
VENDER PARA COMPRAR
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15:00
VENDER PARA COMPRAR
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16:00
VENDER PARA COMPRAR
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17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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17:45
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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18:40
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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19:20
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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20:15
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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21:10
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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21:45
CASTLE
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22:45
CASTLE
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23:15
CASTLE
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00:00
CASTLE
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00:50
CASTLE
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01:45
CASTLE
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02:20
CASTLE
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03:00
CASTLE
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03:40
CASTLE
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04:15
CASTLE
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:50
CALLEJEROS
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04:35
CALLEJEROS
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05:05
CALLEJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:10
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:35
SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
12:55
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:20
LOS REYES DE LA MADERA
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14:15
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:25
LOS REYES DE LA MADERA
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15:20
INKMASTER
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16:05
INKMASTER
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16:55
VETERINARIO AL RESCATE
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17:45
VETERINARIO AL RESCATE
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18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:30
TARUGOS CONTRA BESTIAS (ESTRENO)
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20:00
TARUGOS CONTRA BESTIAS (ESTRENO)
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20:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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23:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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00:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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01:20
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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02:10
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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02:50
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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03:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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04:10
ESPECIAL CALLEJEROS
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05:00
ESPECIAL CALLEJEROS
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00:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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01:20
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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02:10
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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02:50
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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03:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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04:10
ESPECIAL CALLEJEROS
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05:00
ESPECIAL CALLEJEROS
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06:00
FOGONES LEJANOS
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07:05
FOGONES LEJANOS
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08:10
TRAGONES
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08:30
TRAGONES
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08:55
TRINCHADO
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09:40
TRINCHADO
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10:25
TRINCHADO
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11:10
TRINCHADO
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11:55
LOS INGENIADORES
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12:45
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:15
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:35
LA CIENCIA A TUS PIES
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14:00
CIENCIA PARA TORPES
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14:25
CIENCIA PARA TORPES
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14:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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15:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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16:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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17:15
MI EXTRAÑA ADICCION, ESPECIAL ¿TODAVÍA ADICTOS?
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18:15
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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18:45
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
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19:15
MI OBSESIÓN POR COLECCIONAR
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20:05
EN EL PUNTO DE MIRA
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21:30
CONEXIÓN SAMANTA
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22:40
9 MESES CON SAMANTA
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23:55
9 MESES CON SAMANTA
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01:05
9 MESES CON SAMANTA
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02:15
CONEXIÓN SAMANTA
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03:10
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:00
CALLEJEROS
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04:30
CALLEJEROS
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05:00
CALLEJEROS
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05:35
CALLEJEROS
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