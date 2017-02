Ana Rosa: “Que quede claro: no me gusta que le partan la cara a nadie”

Ana Rosa Quintana ha querido explicar su posición sobre la lamentable batalla entre bandas radicales de derecha e izquierda en Murcia. "Yo no digo una cosa y otra fuera. No me parece bien que le hayan partido la cara a nadie, ni a esta chica de Murcia ni a nadie. No me gusta, no quiero que le partan la cara ni a unos ni a otros, que quede claro", ha comentado la presentadora.