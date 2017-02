Pepe Navarro arremete contra Ivonne Reyes: "Ha vendido a su hijo"

Antonio Rossi ha desvelado las razones por las que Pepe Navarro no se hizo las pruebas de paternidad. "Él está convencido de que no es hijo suyo. Es más, llegó a decir a sus hijos que el hijo de Ivonne Reyes no era hermano suyo", comenta Rossi. Según cuenta el colaborador de 'AR', Pepe Navarro creía que Ivonne no tenía pruebas para demostrar su relación en 1999. Según Navarro, solo mantuvieron relaciones en los años 95, 96 y 97. Además, el presentador consideraba que las declaraciones de los testigos de Ivonne Reyes se contradecían.

Las 'excusas' de Pepe Navarro para no realizarse las pruebas de paternidad

Pepe Navarro ha calificado en varios ocasiones como una “error” no haberse realizado las pruebas de paternidad pero, ¿por qué declinó realizarlas en cuatro ocasiones? El presentador dio distintos motivos para no realizarse las pruebas, tal y cómo informa ‘El Español’. En la primera ocasión, Navarro alegó no querer hacerse las pruebas para no participar en el "circo mediático" sobre la demanda de Ivonne Reyes. Además, el presentador alegó "motivos legales y de fondo", una viaje o cuestiones de "dignidad y coherencia" como motivos para no realizarse las pruebas genéticas de paternidad.

Ivonne responde a los ataques en 'GH VIP'

La actriz ha debido intuir las duras declaraciones en las que Navarro afirma que la actriz “ha vendido a su hijo”. En una conversación mantenida en la casa de ‘Gran Hermano VIP’, Ivonne ha devuelto los ataques del presentador. “Todo en la vida no vale. Sobre todo si estás llevándote por delante sangre de tu sangre”, comentó.