El presentador arremete contra Ivonne
Pepe Navarro arremete contra Ivonne Reyes: "Ha vendido a su hijo"
Navarro, sobre Ivonne: "Ella ha ido viviendo de denostarme a mí y a mi familia"
Antonio Rossi explica las 'excusas' de Navarro para no hacerse las pruebas
Ivonne, en 'GH': "Te estás llevando por delante a sangre de tu sangre"
06.02.17 | 13:15h. telecinco.es |
La tensión provocada por el recurso de Andrea Navarro contra Ivonne Reyes va en aumento. En esta ocasión, Pepe Navarro ha arremetido duramente contra la madre de su hijo menor, según la justicia. "Ella ha ido viviendo de denostarme a mí, a mi familia y a mis hijos. Ha mercantilizado su intimidad y lo único que hace es vivir de eso", ha afrmado el presentador. Según Navarro, la actriz cobró 98.000 euros en la primera vez que anunció la demanda e hizo un contrato de 84.000 euros en la segunda ocasión.
Antonio Rossi ha desvelado las razones por las que Pepe Navarro no se hizo las pruebas de paternidad. "Él está convencido de que no es hijo suyo. Es más, llegó a decir a sus hijos que el hijo de Ivonne Reyes no era hermano suyo", comenta Rossi. Según cuenta el colaborador de 'AR', Pepe Navarro creía que Ivonne no tenía pruebas para demostrar su relación en 1999. Según Navarro, solo mantuvieron relaciones en los años 95, 96 y 97. Además, el presentador consideraba que las declaraciones de los testigos de Ivonne Reyes se contradecían.
Las 'excusas' de Pepe Navarro para no realizarse las pruebas de paternidad
Pepe Navarro ha calificado en varios ocasiones como una “error” no haberse realizado las pruebas de paternidad pero, ¿por qué declinó realizarlas en cuatro ocasiones? El presentador dio distintos motivos para no realizarse las pruebas, tal y cómo informa ‘El Español’. En la primera ocasión, Navarro alegó no querer hacerse las pruebas para no participar en el "circo mediático" sobre la demanda de Ivonne Reyes. Además, el presentador alegó "motivos legales y de fondo", una viaje o cuestiones de "dignidad y coherencia" como motivos para no realizarse las pruebas genéticas de paternidad.
Ivonne responde a los ataques en 'GH VIP'
La actriz ha debido intuir las duras declaraciones en las que Navarro afirma que la actriz “ha vendido a su hijo”. En una conversación mantenida en la casa de ‘Gran Hermano VIP’, Ivonne ha devuelto los ataques del presentador. “Todo en la vida no vale. Sobre todo si estás llevándote por delante sangre de tu sangre”, comentó.
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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RIS CIENTIFICA
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M.I.R
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COMISARIO, EL
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COMISARIO, EL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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C.S.I. LAS VEGAS
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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SLEEPY HOLLOW
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CUENTA ATRAS
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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THE CLOSER
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THE CLOSER
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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CÓMO DEFENDER A UN ASESINO
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MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CHAPUZAS CONGÉNITAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CIUDADES BAJO TIERRA
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CIUDADES BAJO TIERRA
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EL COLISEO: LA ARENA DE LA MUERTE DE ROMA
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LA ATLÁNTIDA, EL FIN DE UN MUNDO. EL NACIMIENTO DE UNA LEYENDA
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