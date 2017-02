Ivonne, sobre Pepe Navarro: "Cuando no se es hombre del todo, no das la cara”

Por primera vez dentro de la casa de Guadalix, Ivonne habla con Sergio del hijo que tuvo con Pepe Navarro. “Es el padre biológico, pero no ejerce como padre, ejerce de tocanarices. Me da algo obligado por la ley, pero no le pediré nada retroactivo. Todavía está dando por saco con eso”, ha comentado. Mientras, la venezolana ha seguido con un flirteo con Sergio que no acaba de fraguarse y que ha sido criticado duramente por Aída Nizar.