Golpe a la mafia rumana
'AR' graba la macrorredada policial a la mafia de ladrones más activa en España
Golpe a la mayor mafia de ladrones en una operación coordinada
El grupo de ladrones era capaz de realizar 40 robos en una sola noche
60 detenidos, dos españoles y el resto de nacionalidad rumana
22.02.17 | 11:17h. telecinco.es |
El programa de Ana Rosa ha sido testigo en directo de una macrorredada policial a la mafia de ladrones más activa de España de los últimos años, capaz de coordinar 40 golpes en una misma noche. La operación, donde han sido detenidas más de 50 personas se ha realizado en el interior de una chatarrería, ha contado con 800 operarios de la Guardia Civil y la Policía Nacional.
Un helicóptero, caballos, perros y decenas de agentes de seguridad han formado parte de la redada a una de las mayores operaciones contra las mafias de ladrones. La operación, que ha contado también con la colaboración de la policía rumana, ha contado con 39 registros coordinados y simultáneos en las zonas de Vicálvaro y Coslada.
El periodista Ángel Moya informa que la mafia de ladrones operaba con cinco células de cuatro o cinco personas cada una. Se trata de la banda de ladrones más activa de España de los últimos años. Los ladrones actuaban cinco noches cada semana y se les atribuye más de 100 golpes. Según fuentes judiciales, la actividad de la banda podría ascender a 400 robos en los últimos meses.
En la operación s e han detenido 60 personas, la mayoría de nacionalidad rumana, a excepción de dos españoles. Además de varios polígonos industriales de las afueras de Madrid, la redada se ha ampliado a la provincia de Toledo. La investigación comenzó en Manzanares del Real, informa Moya.
Testigo de la redada: "Han entrado como los hombres de Harrelson"
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EL COMISARIO
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EL COMISARIO
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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REX, UN POLICIA DIFERENTE
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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REX, UNIDAD ESPECIAL
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C.S.I. LAS VEGAS
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LOS 100
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LOS 100
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GRIMM
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ELEMENTARY
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MIRAMIMUSICA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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MOTIVE
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LA TIENDA EN CASA
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LA TIENDA EN CASA
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EL ZAPPING DE SURFEROS
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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MUJERES DESESPERADAS
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MUJERES DESESPERADAS
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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HOY EN CAZAMARIPOSAS
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GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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CAZAMARIPOSAS
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MÁS CAZAMARIPOSAS
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DCINE: 'LA FAMILIA BÉLIER'
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DCINE: 'THE IMITACION GAME (DESCIFRANDO ENIGMA)'
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SIN RASTRO
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SIN RASTRO
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LA TIENDA EN CASA
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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MALAS PULGAS
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MALAS PULGAS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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CALLEJEROS VIAJEROS
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12:05
SUPERCOLECCIONES
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LOCOS DEL RECICLAJE
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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INKMASTER
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16:30
VETERINARIO AL RESCATE
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17:00
VETERINARIO AL RESCATE
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17:20
VETERINARIO AL RESCATE
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18:15
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:50
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:40
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS: LOS PACIENTES MÁS EXTRAORDINARIOS
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS
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CALLEJEROS
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INKMASTER
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INKMASTER
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INKMASTER
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ESPECIAL CALLEJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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INKMASTER
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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LOS SECRETOS DEL PLANETA
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RÍO SALVAJE
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RÍO SALVAJE
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DESAFÍO EXTREMO
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DESAFÍO EXTREMO
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