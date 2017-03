Emergencia en Ibiza: 400 euros por compartir una habitación con dos personas más

Ibiza. Marzo de 2017. Queda poco más de un mes para que comience la temporada y la falta de personal amenaza el verano en la isla. Los sindicatos de médicos y policías aseguran que no tienen refuerzos por los elevados precios de los alquileres. Antonio, el reportero que ha realizado esta investigación, acude a una agencia inmobiliaria y comprueba que las pocas viviendas que quedan libres piden el alquiler por adelantado, además de dos meses de fianza. En total, 22.500 euros por un alquiler de 6 meses.



La llegar a isla, el reportero infiltrado habla con Carlos Rodríguez, representante del sindicato médico de Ibiza. "No somos capaces de conseguir especialistas, deberíamos tener como mínimo diez radiólogos y anestesistas. No vienen porque una gran parte de su sueldo se les iría a pagar alquiler", comenta. La situación es tal que el Govern balear permitirá dormir a su personal sanitario en un viejo hospital de la isla.



Por su parte, Raúl Cuesta de la alternativa sindical de policía en Ibiza asegura que faltan alrededor de 60 agentes. "Un policía con el que he hablado me ha confesado que abandonará la isla porque va a tener una hija y no puede permitirse alquilar una casa con una habitación más", comenta el reportero.



En los últimos años, el alquiler se ha disparado y no es extraño ver anuncio en los que se alquila un balcón por 300 euros o dormir en un colchón en el salón por 400 euros. Durante su búsqueda de una vivienda en la isla, el reportero de investigación del programa de Ana Rosa ha contactado con una persona que le pide 400 euros por una cama en una habitación compartida con otras dos personas. En las impactantes imágenes del reportaje, el reportero intenta entrar en el salón de la casa, pero su contacto le prohibe la entrada porque allí vive una familia. Para su sorpresa, poco después descubre que en la vivienda, de 70 metros cuadrados, viven 11 personas.