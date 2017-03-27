AR Investigación
Emergencia en Ibiza: 400 euros por compartir una habitación con dos personas más
Los precios de alquiler en la isla, a precio de oro
300 euros por vivir en un balcón o 400 euros por un colchón en un salón
Los colectivos de médicos y policías no tienen refuerzos por los altos alquileres
27.03.17 | 10:56h. telecinco.es |
La situación de emergencia habitacional en la que se encuentra la isla de Ibiza ha obligado al Govern a habilitar un viejo hospital para poder alojar a sus trabajadores. Un reportero de 'AR' ha viajado hasta la isla para comprobar la alarmante situación y visita un piso por el que alquilan una cama a menos de un metro de otras dos camas ya alquiladas por 400 euros al mes.
Ibiza. Marzo de 2017. Queda poco más de un mes para que comience la temporada y la falta de personal amenaza el verano en la isla. Los sindicatos de médicos y policías aseguran que no tienen refuerzos por los elevados precios de los alquileres. Antonio, el reportero que ha realizado esta investigación, acude a una agencia inmobiliaria y comprueba que las pocas viviendas que quedan libres piden el alquiler por adelantado, además de dos meses de fianza. En total, 22.500 euros por un alquiler de 6 meses.
La llegar a isla, el reportero infiltrado habla con Carlos Rodríguez, representante del sindicato médico de Ibiza. "No somos capaces de conseguir especialistas, deberíamos tener como mínimo diez radiólogos y anestesistas. No vienen porque una gran parte de su sueldo se les iría a pagar alquiler", comenta. La situación es tal que el Govern balear permitirá dormir a su personal sanitario en un viejo hospital de la isla.
Por su parte, Raúl Cuesta de la alternativa sindical de policía en Ibiza asegura que faltan alrededor de 60 agentes. "Un policía con el que he hablado me ha confesado que abandonará la isla porque va a tener una hija y no puede permitirse alquilar una casa con una habitación más", comenta el reportero.
En los últimos años, el alquiler se ha disparado y no es extraño ver anuncio en los que se alquila un balcón por 300 euros o dormir en un colchón en el salón por 400 euros. Durante su búsqueda de una vivienda en la isla, el reportero de investigación del programa de Ana Rosa ha contactado con una persona que le pide 400 euros por una cama en una habitación compartida con otras dos personas. En las impactantes imágenes del reportaje, el reportero intenta entrar en el salón de la casa, pero su contacto le prohibe la entrada porque allí vive una familia. Para su sorpresa, poco después descubre que en la vivienda, de 70 metros cuadrados, viven 11 personas.
Déjanos tu opinión
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.
Hoy en la tele
-
01:45
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
04:00
MUSICAL CITIES
-
04:30
MUSICAL CITIES
-
05:00
MUSICAL CITIES
-
05:30
MUSICAL CITIES
-
06:00
MIRAMIMUSICA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:15
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
SE QUIEN ERES. LAS CLAVES
-
22:40
SÉ QUIÉN ERES
-
00:30
AMORES QUE DUELEN
-
01:15
AMORES QUE DUELEN
-
02:15
AMORES QUE DUELEN
-
03:00
AMORES QUE DUELEN
-
03:50
MIRAMIMUSICA
-
00:30
AMORES QUE DUELEN
-
01:15
AMORES QUE DUELEN
-
02:15
AMORES QUE DUELEN
-
03:00
AMORES QUE DUELEN
-
03:50
MIRAMIMUSICA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:45
PREVIO PARTIDO AMISTOSO SELECCION ESPAÑOLA
-
21:00
PARTIDO AMISTOSO SELECCIÓN ESPAÑOLA: FRANCIA - ESPAÑA
-
23:00
CINE 5 ESTRELLAS: 'ESTO ES LA GUERRA'
-
00:45
CINE: 'TE VIGILO' (ESTRENO)
-
02:30
MIRAMIMUSICA
-
01:25
CUARTO MILENIO
-
03:40
PURO CUATRO
-
-
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS:LO MEJOR
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:15
ALERTA COBRA
-
10:15
ALERTA COBRA
-
11:20
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
15:45
DANI & FLO
-
17:00
HAWAI 5.0
-
17:45
HAWAI 5.0
-
18:40
HAWAI 5.0
-
19:30
CRÓNICA CUATRO
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES
-
22:45
AVANCE EXCLUSIVO GHOST IN THE SHELL: EL ALMA DE LA MÁQUINA
-
22:50
EL BLOCKBUSTER: 'YO ROBOT'
-
00:55
CINE CUATRO: 'TERMINATOR'
-
02:50
PURO CUATRO
-
-
-
00:55
CINE CUATRO: 'TERMINATOR'
-
02:50
PURO CUATRO
-
-
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS:LO MEJOR
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:15
ALERTA COBRA
-
10:15
ALERTA COBRA
-
11:20
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
15:45
DANI & FLO
-
17:00
HAWAI 5.0
-
17:45
HAWAI 5.0
-
18:40
HAWAI 5.0
-
19:30
CRÓNICA CUATRO
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
EL TIEMPO
-
21:05
FIRST DATES: EN ANTERIORES CITAS
-
21:25
FIRST DATES: EN ANTERIORES CITAS
-
21:45
FIRST DATES
-
22:45
EN EL PUNTO DE MIRA
-
23:30
EN EL PUNTO DE MIRA
-
02:00
ESPECIAL CALLEJEROS
-
03:00
PURO CUATRO
-
-
05:15
PURO CUATRO
-
00:35
MENTES CRIMINALES
-
01:20
MENTES CRIMINALES
-
02:00
MENTES CRIMINALES
-
02:50
MENTES CRIMINALES
-
03:35
MIRA MI MÚSICA
-
05:35
LA TIENDA EN CASA
-
08:00
I LOVE TV: LO MEJOR
-
08:30
DANI & FLO
-
09:25
LOS SERRANO
-
11:00
AIDA
-
12:05
AIDA
-
13:20
LA QUE SE AVECINA
-
15:15
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:40
GYM TONY XS
-
19:00
MELISSA & JOEY
-
19:25
MELISSA & JOEY
-
19:55
LOL ;-)
-
20:00
LOL ;-)
-
20:10
AIDA
-
21:10
GYM TONY
-
22:30
CINE: 'ELIMINATORS'
-
00:10
LA QUE SE AVECINA
-
02:15
LA QUE SE AVECINA
-
03:50
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:10
LA QUE SE AVECINA
-
02:15
LA QUE SE AVECINA
-
03:50
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:05
I LOVE TV: LO MEJOR
-
08:35
DANI & FLO
-
09:30
LOS SERRANO
-
11:00
AIDA
-
12:00
AIDA
-
13:15
LA QUE SE AVECINA
-
15:00
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:40
GYM TONY XS
-
18:00
GYM TONY XS
-
18:55
MELISSA & JOEY
-
19:15
MELISSA & JOEY
-
19:50
LOL ;-)
-
19:55
LOL ;-)
-
20:10
AIDA
-
21:25
GYM TONY
-
22:35
CINE: 'LOS ÚLTIMOS CABALLEROS'
-
00:30
LA QUE SE AVECINA
-
02:20
LA QUE SE AVECINA
-
03:55
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:05
TITO YAYO
-
00:20
MR BEAN
-
00:30
MR BEAN
-
00:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
00:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:25
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:10
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
02:35
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
02:55
MR BEAN
-
03:20
MR BEAN
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
MR BEAN
-
04:50
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:25
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
LAZYTOWN
-
07:25
DORAEMON
-
07:50
DORAEMON
-
08:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:50
LAS SUPERNENAS
-
09:00
LAS SUPERNENAS
-
09:15
INSPECTOR GADGET
-
09:40
INSPECTOR GADGET
-
10:00
MR BEAN
-
10:25
MR BEAN
-
10:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:40
SUPERNOVATOS
-
11:50
SUPERNOVATOS
-
12:00
SUPERNOVATOS
-
12:10
SUPERNOVATOS
-
12:25
STEVEN UNIVERSE
-
12:35
STEVEN UNIVERSE
-
12:50
STEVEN UNIVERSE
-
13:00
STEVEN UNIVERSE
-
13:15
DORAEMON
-
13:40
DORAEMON
-
14:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:55
CLARENCE
-
15:05
CLARENCE
-
15:20
CLARENCE
-
15:45
LAS SUPERNENAS
-
15:55
LAS SUPERNENAS
-
16:10
TEEN TITANS GO!: TTG VS SN
-
16:20
TEEN TITANS GO!
-
16:35
BEN 10
-
16:45
BEN 10
-
17:00
DORAEMON
-
17:20
DORAEMON
-
17:40
DC SUPER HERO GIRLS
-
17:45
SOMOS OSOS: CAPITÁN CANGRE
-
18:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:35
LAS SUPERNENAS
-
18:45
LAS SUPERNENAS
-
19:00
CLARENCE
-
19:10
CLARENCE
-
19:25
BEN 10
-
19:35
BEN 10
-
19:50
TEEN TITANS GO!
-
20:15
DORAEMON
-
20:40
DORAEMON
-
21:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:30
CINE: 'HISTORIAS CORRIENTES: EL EXPERIMENTO DE LA CÚPULA'
-
21:55
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:20
DRAGON BALL SUPER
-
22:45
DRAGON BALL SUPER
-
23:10
HORA DE AVENTURAS
-
23:35
TITO YAYO
-
23:45
TITO YAYO
-
23:55
STEVEN UNIVERSE
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
LAZYTOWN
-
07:25
DORAEMON
-
07:50
DORAEMON
-
08:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:50
LAS SUPERNENAS
-
09:00
LAS SUPERNENAS
-
09:15
INSPECTOR GADGET
-
09:40
INSPECTOR GADGET
-
10:00
MR BEAN
-
10:25
MR BEAN
-
10:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:40
SUPERNOVATOS
-
11:50
SUPERNOVATOS
-
12:00
SUPERNOVATOS
-
12:10
SUPERNOVATOS
-
12:25
STEVEN UNIVERSE
-
12:35
STEVEN UNIVERSE
-
12:50
STEVEN UNIVERSE
-
13:00
STEVEN UNIVERSE
-
13:15
DORAEMON
-
13:40
DORAEMON
-
14:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
14:55
CLARENCE
-
15:05
CLARENCE
-
15:20
CLARENCE
-
15:45
LAS SUPERNENAS
-
15:55
LAS SUPERNENAS
-
16:10
TEEN TITANS GO!
-
16:20
TEEN TITANS GO!
-
16:35
BEN 10
-
16:45
BEN 10
-
17:00
DORAEMON
-
17:20
DORAEMON
-
17:40
DC SUPER HERO GIRLS
-
17:45
SOMOS OSOS
-
17:55
SOMOS OSOS
-
18:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:35
LAS SUPERNENAS
-
18:45
LAS SUPERNENAS
-
19:00
CLARENCE
-
19:10
CLARENCE
-
19:25
BEN 10
-
19:35
BEN 10
-
19:50
TEEN TITANS GO!
-
20:00
TEEN TITANS GO!
-
20:15
DORAEMON
-
20:40
DORAEMON
-
21:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:55
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:15
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:20
DRAGON BALL SUPER
-
22:45
DRAGON BALL SUPER
-
23:10
HORA DE AVENTURAS
-
23:35
TITO YAYO
-
23:45
TITO YAYO
-
23:55
STEVEN UNIVERSE
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
00:45
THE STRAIN
-
01:30
THE STRAIN
-
02:15
GRIMM
-
03:00
GRIMM
-
03:35
GRIMM
-
04:15
GRIMM
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:05
RIS CIENTIFICA
-
07:00
M.I.R
-
08:15
M.I.R
-
09:45
MOTIVOS PERSONALES
-
11:45
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
12:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:35
FLASHPOINT
-
14:15
FLASHPOINT
-
15:10
FLASHPOINT
-
16:00
FLASHPOINT
-
17:00
SMALLVILLE
-
17:45
SMALLVILLE
-
18:40
SMALLVILLE
-
19:40
SMALLVILLE
-
20:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
21:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
22:00
C.S.I. LAS VEGAS
-
22:50
C.S.I. LAS VEGAS
-
23:40
C.S.I. LAS VEGAS
-
00:35
C.S.I. LAS VEGAS
-
01:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:55
C.S.I. LAS VEGAS
-
03:35
C.S.I. LAS VEGAS
-
04:20
C.S.I. LAS VEGAS
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
00:35
C.S.I. LAS VEGAS
-
01:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:55
C.S.I. LAS VEGAS
-
03:35
C.S.I. LAS VEGAS
-
04:20
C.S.I. LAS VEGAS
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:05
RIS CIENTIFICA
-
07:00
M.I.R
-
08:00
M.I.R
-
09:45
MOTIVOS PERSONALES
-
11:35
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
12:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:35
FLASHPOINT
-
14:15
FLASHPOINT
-
15:10
FLASHPOINT
-
16:00
FLASHPOINT
-
16:55
SMALLVILLE
-
17:45
SMALLVILLE
-
18:35
SMALLVILLE
-
19:40
SMALLVILLE
-
20:20
C.S.I. LAS VEGAS
-
21:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
22:05
C.S.I. LAS VEGAS
-
23:00
C.S.I. NEW YORK
-
23:55
C.S.I. NEW YORK
-
00:50
C.S.I. NEW YORK
-
01:35
C.S.I. NEW YORK
-
02:30
C.S.I. NEW YORK
-
03:05
C.S.I. NEW YORK
-
03:45
C.S.I. NEW YORK
-
04:25
C.S.I. NEW YORK
-
05:05
LA TIENDA EN CASA
-
05:35
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:45
BE OUR GUEST: 'ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS'
-
02:30
CASTLE
-
03:20
CASTLE
-
04:00
CASTLE
-
04:25
CASTLE
-
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
07:40
ANATOMIA DE GREY
-
08:30
ANATOMIA DE GREY
-
09:25
ENTRE FANTASMAS
-
10:25
ENTRE FANTASMAS
-
11:25
ENTRE FANTASMAS
-
12:20
ENTRE FANTASMAS
-
13:15
ENTRE FANTASMAS
-
14:00
CASTLE
-
14:40
CASTLE
-
15:30
CASTLE
-
16:25
CASTLE
-
17:15
TU CASA A JUICIO
-
18:15
TU CASA A JUICIO
-
19:15
TU CASA A JUICIO
-
20:15
TU CASA A JUICIO
-
21:10
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
21:30
CAZAMARIPOSAS
-
21:45
MÁS CAZAMARIPOSAS
-
22:30
MAJOR CRIMES
-
23:15
MAJOR CRIMES
-
00:20
MAJOR CRIMES
-
01:00
MAJOR CRIMES
-
01:55
MAJOR CRIMES
-
02:35
MAJOR CRIMES
-
03:15
MAJOR CRIMES
-
03:55
MAJOR CRIMES
-
04:25
MAJOR CRIMES
-
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:20
MAJOR CRIMES
-
01:00
MAJOR CRIMES
-
01:55
MAJOR CRIMES
-
02:35
MAJOR CRIMES
-
03:15
MAJOR CRIMES
-
03:55
MAJOR CRIMES
-
04:25
MAJOR CRIMES
-
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
07:45
ANATOMIA DE GREY
-
08:30
ANATOMIA DE GREY
-
09:30
ENTRE FANTASMAS
-
10:25
ENTRE FANTASMAS
-
11:30
ENTRE FANTASMAS
-
12:20
ENTRE FANTASMAS
-
13:15
ENTRE FANTASMAS
-
14:00
CASTLE
-
14:40
CASTLE
-
15:30
CASTLE
-
16:25
CASTLE
-
17:15
TU CASA A JUICIO
-
18:15
TU CASA A JUICIO
-
19:15
TU CASA A JUICIO
-
20:15
TU CASA A JUICIO
-
21:10
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
21:30
CAZAMARIPOSAS
-
21:45
MÁS CAZAMARIPOSAS
-
22:15
ANATOMIA DE GREY
-
23:15
ANATOMIA DE GREY
-
00:20
ANATOMIA DE GREY
-
01:00
ANATOMIA DE GREY
-
01:55
ANATOMIA DE GREY
-
02:35
ANATOMIA DE GREY
-
03:15
ANATOMIA DE GREY
-
04:00
ANATOMIA DE GREY
-
04:30
ANATOMIA DE GREY
-
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:25
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
00:55
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
01:15
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
01:45
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
02:10
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
02:35
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
03:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
03:20
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
03:45
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
04:10
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
04:30
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
04:55
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
05:15
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
05:40
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
-
06:55
FRANK DE LA JUNGLA
-
07:45
FRANK DE LA JUNGLA
-
08:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:20
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:25
CALLEJEROS VIAJEROS
-
13:20
CALLEJEROS VIAJEROS
-
14:20
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
-
14:35
VETERINARIO AL RESCATE
-
15:30
VETERINARIO AL RESCATE
-
16:10
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:05
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
23:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
00:35
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
02:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
03:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
03:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
04:20
21 DÍAS
-
05:20
ESPECIAL CALLEJEROS
-
00:35
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
02:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
03:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
03:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
04:20
21 DÍAS
-
05:20
ESPECIAL CALLEJEROS
-
06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
-
07:00
FRANK DE LA JUNGLA
-
07:50
FRANK DE LA JUNGLA
-
08:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:55
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:40
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:20
CALLEJEROS VIAJEROS
-
13:20
CALLEJEROS VIAJEROS
-
14:20
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
-
14:35
VETERINARIO AL RESCATE
-
15:30
VETERINARIO AL RESCATE
-
16:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:10
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
20:10
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
21:05
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
22:05
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
23:00
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
23:55
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
00:55
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
01:50
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
02:35
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
03:20
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
04:05
ESTE CUERPO NO ES EL MÍO
-
04:50
21 DÍAS
-
05:40
CALLEJEROS
Nuevos formatos en mtmad.es
'GH VIP' es interactivo
¡Vive el reality con contenidos inéditos!
Descárgate la app de mitele
Series, programas, deporte, en directo...
'La Voz' en tu móvil y tablet
¡Disfruta con contenidos inéditos!
La APP de Mediaset Sport
El deporte, en tu tablet o smartphone.
'El tiempo hoy' en tus manos
Una nueva forma de entender el tiempo.
Debes iniciar sesión para poder comentar
Inicia sesión