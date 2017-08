Expareja de Francesco Arcuri: "Puedo poner la mano en el fuego por que no es un maltratador"

'El programa del verano' ha hablado en directo con la primera pareja de Francesco Arcuri. "Es una persona muy pacifista. Nunca me controló, ni me levantó el dedo o la voz", ha comentado la mujer que convivió durante 10 años con el exmarido de Juana Rivas.

"No puedo decir lo que dice Juana", comenta. La primera pareja de Francesco Arcuri, que convivió con el exmarido de Juana Rivas, ha mantenido una conversación en directo en 'El programa del verano'. "Nunca me gritó, ni me controló, ni me levantó un dedo", comenta. Además, asegura que Francesco "es un hombre normal" y que "ha ayudado a todo el mundo".