Francesco Arcuri: "Juana sigue teniendo la posibilidad de ser una buena madre"

Por primera vez, el exmarido de Juana Rivas se sienta en un plató de televisión. Asegura que "nunca ha maltratado a nadie ni física ni psicológicamente" y envía una mensaje a la granadina. "Nunca he querido quitar los niños a la madre. Ella tiene todavía la posibilidad de ser madre, si quiere", ha comentado.

"Le voy a preguntar a bocajarro: ¿Es usted un maltratador?", así ha comenzado Joaquín Prat la entrevista a Francesco Arcuri, el ex de Juana Rivas. Por primera vez se sienta en un plató de televisión para contar su versión de unos hechos que tienen dividida a la opinión pública.

La situación judicial de Juana Rivas se complica. La granadina, huida de la Justicia y en paradero desconocido desde hace 22 días ha recibido un nuevo varapalo judicial y sus cartuchos se agotan. El Tribunal Constitucional ha rechazado por segunda vez el recurso de amparo por un defecto de forma. A Juana se le acaba la vía judicial en España, aunque su asesora jurídica ha confirmado que van a pedir un recurso de amparo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

La entrevista a Francesco Arcuri

- Hay una sentencia de 2009 que dice que su mujer sufrió malos tratos...

He contado esta historia muchas veces. Acepté la culpa para ver a mi hijo, quitar tensión e intentar ser familia otra vez. Nunca he maltratado a nadie ni física ni psicológicamente. Después de esta sentencia he vuelto a vivir con mi hijo y la madre y mucho más tarde hemos tenido otro hijo.

- ¿Por qué cree usted que Juana vierte tan duras acusaciones contra usted? ¿Siente que está más cerca de ver a sus hijos tras la resolución del Tribunal Constitucional?

Sí, seguro. Se han acabado las vías judiciales. Sobre por qué dicen todas estas mentiras de mí, hay que preguntar a ellos. Me duele mucho todo esto y creo que no están buscando el interés de los niños.

- ¿Sigue firme en la convicción de que separar a los hijos de su madre y llevarlos a Italia es la mejor opción para los niños?

Hay una sentencia del tribunal español por sustracción de menores. La madre se ha llevado a los niños del lugar donde vivían y ha sido condenado por esto. Nunca he querido quitar los niños a la madre. Ella tiene todavía la posibilidad de ser madre si quiere. No me opongo a esto. Simplemente hay una sentencia que dice que los niños tienen que ser devueltos al padre en Italia. Si ella quiere ser una buena madre, tiene todas las posibilidades de serlo.

Mi propuesta ha sido siempre la custodia compartida

- ¿Qué piensa de que los menores estén escondidos en paradero desconocido?

Los más afectados de este espectáculo son los menores, después yo y la madre, también. Es la consecuencia de acciones sin sentido y de gente que ha querido usar la visibilidad de esto en su propio interés.

- ¿Cree que su exmujer está siendo manipulada?

Podría ser. Ella nunca habla, creo que la gente que habla por ella tiene otro interés distinto al de los menores

- ¿Hubo una esperanza para llegar a un acuerdo antes de este conflicto?

Yo siempre he dado la oportunidad de que la madre pueda seguir siendo madre, pero ellos nunca han aceptado ninguna mediación. Mi propuesta era una custodia compartida en Italia. Nunca he querido quitar los niños a la madre. Mi hijo mayor me comentó que en España les decían que yo quería quitar los hijos a la madre. Lo tranquilicé y confirmo que no es verdad.

- ¿Se ha comportado de alguna forma violenta con el niño o delante del niño?

Nunca me he comportado de forma violenta con la madre, los niños ni otra persona en mi vida.

Asumí la pena del maltrato para poder ver a mi hijo

¿Por qué asumió la pena del maltrato en 2009?

Hablé con el abogado y nuestra estrategia era decir la verdad, lo que había pasado, pero mi prioridad era ver a mi hijo. La familia de ella amenazaba con que no volvería a ver a mi hijo. Mi abogado me recomendó lo contrario y se enfadó mucho por lo que hice, pero yo quería seguir siendo padre. Le pregunté que qué ocurría si asumía la pena y me explicó que no entraría en la cárcel y la pena se iría después de dos años. Además, me dijo que podría ver a mi hijo casi de inmediato.

Me he ocupado más de mis hijos que su madre

- ¿Qué sientes cuando ves esta fotografía?

No veo a mis hijos desde el 18 de mayo de 2016. Yo me he ocupado de ellos más que la madre. En 2009 ella tenía una tienda y yo casi no trabajaba y me ocupaba de mi hijo. En Italia ella estaba más ocupada en hacer otras cosas. Yo me ocupaba de los hijos al 80%. Ella podía ser muy buena madre, pero el problema es que estaba ausente muchas veces.

- ¿Cómo explica que ella se vaya con su novio de tour por Asia durante un mes?

Fue más tiempo. Los dos estábamos de acuerdo que tenían que pasar tiempo conmigo y con ella.

- ¿Cuándo le dice Juana que no va a volver con los niños?

Ella me comunicó el 2 de agosto que no va a volver con los niños. Antes, me denunció y me seguía diciendo que volvería conmigo.

- ¿Es necesario poner freno a esta locura por el bien de los hijos?

Para frenar esta locura hay que apagar también la televisión y reflexionar sobre el poder que tienen los medios para cambiar la opinión pública. Esto puede dañar a la gente, aquí hay vida y gente real. Esto no es 'Gran Hermano'.

Para los medios sería muy bonito verme llorar, pero no va a pasar

- ¿Qué piensas hacer ahora?

Espero lo posible para volver a casa con mis hijos lo más pronto posible. Espero que alguna vez, un día, empiecen a considerar el bienestar de los niños de parte de la madre.

- ¿Por qué se iba a inventar Juana todo esto?



Hay mucho aspecto que no podemos hablar ahora, a lo mejor psicológicos. Es muy triste. No tengo una respuesta a todo esto. Hay que preguntárselo a ellos. Creo que la asesoraron muy mal y que por ignorancia no sabían que iba a pasar esto.

- ¿Te imaginas cuando vuelvas a ver a tus hijos y empezar una vida en Italia?

Espero que se dé cuenta y su entorno la aconseje bien. Le ofrezco mi disponibilidad para que pueda ser madre y en realidad no tendría por qué hacerlo. Podría hacerle la vida imposible.

Joaquín Prat: ¿Qué pasa, que no te quedan lágrimas? Yo tengo hijos, uno de la edad que tiene tu pequeño y si hablase de ellos y llevase tanto tiempo sin verles... me hundiría. No te quedan lágrimas o gestionas los sentimientos de otra forma. Algunos pueden sentir frialdad en tu comportamiento.

He llorado mucho, pero siempre he intentado ser fuerte porque siempre he tenido la esperanza de que se iba a solucionar. Para los medios sería muy bonito verme llorar. Eso no va a pasar ahora. He luchado para ver a mi hijo, tengo que tener fuerza y que les pueda garantizar una vida equilibrada y enseñar los valores en los que yo creo.

- ¿Cómo crees que será el reencuentro y recuperar la relación que tenías con ellos?

Hay que recuperar la relación sin presionarle. A lo mejor ellos están enfadados conmigo porque yo he desaparecido de sus vidas.