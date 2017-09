Mª José Carrascosa: “Sufriría lo mismo mil veces por salvar a mi hija”

telecinco.es

María José Carrascosa se ha sentado por primera vez en un plató de televisión para contar el "infierno" que vivió durante los 11 años que ha estado retenida en Estados Unidos a pesar de tener la custodia de su hija en España. "Esperemos que estos 11 años de guerra no sean olvidados y sirvan para ayudar en casos como el de Juana Rivas y el de Carmen Palomino", ha comentado.

¿Qué sentiste al volver a ver a tu hija?

Me temblaban las piernas, el cuerpo, estaba llena de ansiedad y muchísima alegría a la vez. También sentía un poco de paz, era un cúmulo de sensaciones.

¿Cuántas veces soñabas con ese abrazo a tu hija?

No había día que no soñase con reencontrarme con mi hija y con mis padres, pero sobre todo con mi hija. Ella también ha sufrido mucho, pero me daba una tranquilidad inmensa saber que estaba con mis padres y mi hermana durante mi ausencia.

¿Cuántos besos le has dado a tu hija desde que ha llegado?

No los he podido contar y le daría más.

¿Has dormido?

Cuando están todos dormidos en casa, me levanto para verla dormir y arroparla. El día anterior a partir tenía la convicción de que me iba para 21 días, la puse en la cama y la arropé y la dije ‘Mami está en tu corazón y tú estás pen el suyo’. No podía ni imaginarme lo que iba a suceder después.

Estos once años han sido…

Un calvario, una tortura psicológica y física diaria.

¿Qué ha pasado desde el abrazo?

He estado mirando alrededor mío constantemente para asegurarme de que no estaba viviendo un sueño. Que era realidad. Necesitaba tocar a mi hija, a mi padre, a mi madre, a mi hermana… Necesitaba poner los pies en tierra firme. He engordado ya dos kilos, la paella valenciana y la horchata ya está haciendo sus efectos (risas). Lo más importante ha sido la paz mental que siento ahora.

Cuando te dan la condicional puedes por fin ver a tu hija a través de Skype

Me dijeron los periodistas que si quería hablar por teléfono y el padre Antonio me mostró un iPhone que no sabía lo que era. Me pusieron en una cueva, no tenía contacto con la sociedad ni con lo que estaba pasando, no me imaginaba la evolución tecnológica que estaba pasando. Fue un shock ver a mi hija con 15 años, la última vez que la vi, ella tenía 6.

¿Cómo la viste?

Estaba mayor, muy adolescente. Estaba muy molesta porque nos robaron a mi hija y a mí todos esos años. Nos han robado los once años de su niñez y adolescencia. Tenemos mucho tiempo que recuperar, pero…

¿Por qué volviste a Estados Unidos?

Este individuo estaba casado, se presentó ante la vicaría con un documento falso. Había bigamia, fraude matrimonial y el matrimonio se declaró nulo. España dio efectos civiles a la nulidad, pero este señor tenía más interés en mis bienes y los bienes de mis clientes que otra cosa, así que se fue a relitigar lo que aquí ya se había litigado.

¿No te imaginabas lo que iba a ocurrir?

No, el juez fue el que me invitó a ir al Estado de Nueva Jersey para defender el divorcio y confiando en él me fui con la resolución en España que me daba la razón en todo y la custodia de mi hija.

¿Al llegar no sabías que tenías una orden de busca y captura?

En ese momento no me pudieron arrestar porque bajo convenios internacionales tenía la ley. Puse una demanda contra el juez en el juzgado del distrito y eso le enfadó. Tuve que esconderme en un apartamento de mis excriados. Ellos me acogieron.

¿Y de repente te ves en la cárcel?

El juez no me dejó presentar una defensa y me dio un apercibimiento de 10 días para que devolviera a la niña a su padre. Como buena española y de sangre latina, le puse en su sitio al juez como correspondía. Me dijo que me iba a encarcelar si no lo hacía y le conteste que se podía ir buscando una ‘chaisse-longue’ porque no pensaba hacerlo.

Y entonces te meten en prisión preventiva...

El juez tenía ganas de venganza porque yo puse una denuncia con pruebas de que estaba siendo amañado y pedí que se le investigara por corrupción. A las 9 días vinieron una patrulla de 16 policías con las pistolas desenfundadas diciendo que me separara del ordenador o me disparaban, tuve la suerte de que había un teniente que era buena persona y me pidió que me entregara. Le mostré los documentos del juez. Si no me hubiera separado del ordenador, me habrían disparado.

