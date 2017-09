Juana Rivas: "Me dijo que aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir"

telecinco.es

Juana Rivas ha roto su silencio tras la entrega de los niños a su padre, condenado por maltrato. En el plató de 'AR', la madre granadina ha contado cómo Francesco Arcuri la ha maltratado varias veces y que se llegó a hacer sus necesidades encima mientras él intentó estrangularla. "Me dijo que aún no me iba a matar, que me quedaba mucho por sufrir", ha comentado.

Juana Rivas ha decidido sentarse en un plató de televisión para ofrecer su testimonio y lo ha hecho en ‘AR’. La madre granadina, que ha mantenido en vilo a la opinión pública española durante este verano tras retener a sus hijos sin el consentimiento de su expareja, condenado por maltrato, ha contado cómo está viviendo la difícil separación de sus hijos tras entregarlos al padre, los motivos por los que se ha enfrentado a la Justicia española y los pasos que piensa seguir para recuperar la custodia.

¿Por qué salió huyendo de Italia por sus hijos? ¿Por qué estuvo escondida un mes sin entregar los niños a su padre? “Hoy Juana está en nuestra casa para contar toda la verdad”, ha comentado Ana Rosa.

La entrevista completa

AR: ¿Por qué has decidido hablar?

J: Porque no me ha escuchado nadie hasta hace muy poco, cuando me ha escuchado el juez de guardia al entregarme cuando estaba en búsqueda y captura. Era un hombre que ha abierto su corazón y me ha escuchado.

AR: ¿En todo este periplo judicial nadie te ha contado tu historia?

J: Ayer la juez no me dejaba contar mi historia. Se mantuvo muy seria y no me dejaba hablar si me salía de mi delito de sustracción y mi desobediencia. Le decía a mi abogado que no era procedente hablar de otras cosas.

AR: Intentas ponerte en contacto con tus hijos y no lo has conseguido

J: Desde hace un tiempo no tengo teléfono, pero llamó desde el teléfono de mi madre y de mi hermana. Él sabe que soy yo. Escucha mi voz y me cuelga cuando le pido hablar con mis hijos. No sé con qué idea lo hace.

AR: ¿Por qué crees que lo hace?

No estoy segura. Él sabrá que los niños quieren estar conmigo y no quiere que se derrumben y le digan que no quiere estar con nosotros.

AR: ¿Has sido una mujer maltratada? ¿Hasta qué punto?

Totalmente y he seguido viviendo el maltrato tras separarme porque las conversaciones con mis hijos eran sobre qué hacía mamá, con quién ha estado mamá, que amigos tiene mamá. Es un hombre súper celoso.

AR: Cuando hablamos de maltrato, ¿es psicológico o qué tipo de maltrato?

Las dos cosas. Me ha dicho los insultos más graves que se pueden decir a una mujer. En cuanto al físico, el peor momento fue después de una fiesta de luna llena. Ese día le pedí salir con él por la noche y él decía que no. Propuse salir yo sola con nuestro grupo de amigos y me quedé bailando hasta las cinco o seis de la madrugada. Él me esperó hasta que llegué a casa y al abrir la puerta me cogió del pelo y me empezó a golpear por la casa. Me encontré en el sillón y él estaba encima estrangulándome. Sentía que me me estaba muriendo porque no podía quitarle las manos. Imagino que se da cuenta, pero yo me había hecho mis necesidades encima. Me dijo que no me preocupara, que no me iba a matar porque me quedaba mucho por sufrir. Me quedé allí sola y cuando me recuperé limipé mis necesidades.

Esta no fue la única vez que te maltrató…

No, hubo muchas más. Tenía muchas manías con alimentos. Cuando hacía una paella y ponía pimiento por un descuido me decía que era una falta de respeto, que lo hacía aposta y al final acababa agarrada de los pelos y contra un azulejo delante de los niños.

AR: Cuándo te ocurren estas cosas en Italia sales al campo corriendo y llamas a la policía...

J: Sí, él me persigue y me quita el teléfono. En una ocasión, consigo hablar con ellos, pero se corta la señal y la cosa se queda allí.

AR: ¿Acudes en Italia a servicios sociales o gente que te ayude?

J: Intenté que fuera al psicólogo y le decía que teníamos problemas de pareja. Al final accede a ir a una amiga suya que era psicopedagoga. Un día la mujer viene a visitarnos a la casa y le digo que estoy destrozada y no sé cómo ayudar. Le digo que me quieo ir a España y ella nos pone en contacto con un psicólogo. Cuando yo decíaal psicólogo que me maltrataba, él se iba dando un portazo o decía palabrotas.

AR: ¿Nadie puso una denuncia de que estabas siendo maltratada?

J: A mi entorno de amigos les decía que en España era un maltrato y me decían que en el momento en que denunciara me iban a poner de loca.

AR: Él ha contado su versión, ¿lo has visto?

J:Yo no he visto tele ni nada. Sólo sé lo que he contado y lo que he hecho por mis hijos.

AR: Dice que ha tenido que salir de España como un ladrón

J: Hace diez días él me dijo que no me preocupara y que me iban a escuchar a mí. Él escribe una carta y les pregunto si puedo usarla. La presentaron el sábado. Mi hijo mayor no era consciente de lo que iba a pasar ese día.

AR: Si alguien hubiera escuchado a tu hijo mayor, ¿hubiera sido convincente?

J: Mi hijo mayor entraba en pánico porque se lo puse cerca dos veces y se agarraba a la pared, se daba golpes y se tiraba al suelo y me decía ‘¿Qué he hecho yo para que me quiten mi infancia?’.

AR: ¿Crees que los niños estarán bien?

J: Sí, porque nuestros amigos tienen miedo a esta persona. Él tiene poder económico y tiene poder en la isla y tienen miedo de hablar. Son 12 personas que se van a ver la cara todo el tiempo.

