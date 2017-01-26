VIII edición Premios Mujerhoy
Ana Rosa Quintana recibe el premio Mujerhoy, que reconoce a las mujeres más sobresalientes de España
Ana Rosa: "Es muy importante para mí este premio"
La presentadora dedicó el premio "a todas las mujeres valientes"
26.01.17 | 13:12h. telecinco.es |
"Soy como Leonardo Di Caprio, he estado cinco veces nominada, así que ha hecho mucha ilusión. Es muy importante para mí", comenta. En su discurso de agradecimiento, la presentadora ha dedicado el premio "a todas las mujeres valientes". Carmen Ruscalleda, Patricia Urquiola, Helena Rohner han sido las otras galardonadas. "A su lado, lo mío no tiene mérito", ha comentado Ana Rosa.
La periodista Ana Rosa Quintana, presentadora de ‘El programa de Ana Rosa’, ha sido distinguida en la VIII edición de los Premios Mujerhoy con uno de estos prestigiosos galardones, otorgados por la revista de Grupo Vocento en reconocimiento a las españolas más sobresalientes de nuestro país.
En una gala celebrada anoche en el Casino de Madrid, Charo Carrera, directora de ‘Mujerhoy’, se refirió a la presentadora de Telecinco señalando que ‘es una periodista que escucha y deja hablar y se la admira por su autenticidad’. En el mismo acto también fueron premiadas Patricia Urquiola, arquitecta que se encuentra entre los diez diseñadores más influyentes del mundo; Carme Ruscalleda, la chef con más estrellas Michelin del mundo (siete) y Helena Rohner, diseñadora de joyas reconocida internacionalmente.
Este galardón se suma a un vasto palmarés de reconocimientos a la carrera profesional de Ana Rosa Quintana, entre los que destaca el Premio Ondas a la Mejor Presentadora, ocho TP de Oro, un Micrófono de Oro y el Reconocimiento Eisenhower por la Libertad de Expresión, entre otros.
‘El programa de Ana Rosa’ es el programa matinal líder en España desde su estreno, hace 12 años, con una audiencia media en 2016 del 18,5% y 534.000 espectadores diarios.
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RIS CIENTIFICA
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07:00
M.I.R
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08:00
M.I.R
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09:25
REX, UNIDAD ESPECIAL
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10:30
REX, UNIDAD ESPECIAL
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11:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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13:25
REX, UN POLICIA DIFERENTE
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14:15
FLASHPOINT
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15:00
FLASHPOINT
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15:45
FLASHPOINT
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16:45
WALKER
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WALKER
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WALKER
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WALKER
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20:15
C.S.I. NEW YORK
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21:00
C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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03:15
CUENTA ATRAS
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CUENTA ATRAS
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05:10
LA TIENDA EN CASA
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MOTIVE
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01:15
MOTIVE
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02:10
MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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MOTIVE
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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ANATOMIA DE GREY
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ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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10:00
MUJERES DESESPERADAS
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11:00
CASTLE
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11:45
CASTLE
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CASTLE
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MAJOR CRIMES
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14:20
MAJOR CRIMES
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MAJOR CRIMES
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16:00
MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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17:45
TU CASA A JUICIO
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18:30
TU CASA A JUICIO
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TU CASA A JUICIO
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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21:40
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'SIN SALIDA'
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00:00
DCINE: 'LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA'
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02:00
ELEMENTARY
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02:40
ELEMENTARY
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03:20
ELEMENTARY
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04:00
THE CLOSER
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:00
DCINE: 'LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA'
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02:00
ELEMENTARY
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02:40
ELEMENTARY
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03:20
ELEMENTARY
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04:00
THE CLOSER
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04:50
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:35
ANATOMIA DE GREY
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08:35
ANATOMIA DE GREY
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09:15
MUJERES DESESPERADAS
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10:00
MUJERES DESESPERADAS
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11:00
CASTLE
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11:45
CASTLE
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12:45
CASTLE
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13:40
MAJOR CRIMES
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14:25
MAJOR CRIMES
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15:15
MAJOR CRIMES
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16:05
MAJOR CRIMES
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17:00
TU CASA A JUICIO
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17:45
TU CASA A JUICIO
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18:30
TU CASA A JUICIO
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19:30
HOMENAJE A BIMBA BOSÉ
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20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
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20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
21:15
CAZAMARIPOSAS
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21:40
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'POSDATA: TE QUIERO'
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00:00
DCINE: 'AMOR Y OTRAS DROGAS'
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02:00
THE CLOSER
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02:40
THE CLOSER
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03:20
THE CLOSER
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04:15
THE CLOSER
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04:45
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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04:00
CALLEJEROS
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04:45
CALLEJEROS
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05:25
CALLEJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:50
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:25
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:45
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:35
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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12:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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13:25
RÍO SALVAJE
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14:10
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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15:55
VETERINARIO AL RESCATE
-
16:40
VETERINARIO AL RESCATE
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17:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:30
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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19:25
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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20:20
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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21:10
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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22:00
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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22:50
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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23:15
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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23:40
LOS SECRETOS DEL PLANETA
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:50
CALLEJEROS
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04:35
CALLEJEROS
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05:05
CALLEJEROS
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00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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01:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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03:50
CALLEJEROS
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04:35
CALLEJEROS
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05:05
CALLEJEROS
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06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:05
CALLEJEROS VIAJEROS
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06:40
CALLEJEROS VIAJEROS
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07:30
CALLEJEROS VIAJEROS
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08:20
CALLEJEROS VIAJEROS
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09:10
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:00
CALLEJEROS VIAJEROS
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10:55
CALLEJEROS VIAJEROS
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11:35
SUPERCOLECCIONES
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12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
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12:30
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:00
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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13:25
LOS REYES DE LA MADERA
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14:20
LOS REYES DE LA MADERA
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15:15
INKMASTER
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16:00
INKMASTER
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16:45
VETERINARIO AL RESCATE
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17:40
VETERINARIO AL RESCATE
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18:30
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:00
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:25
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:55
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:20
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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21:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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22:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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23:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
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00:25
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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01:15
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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02:05
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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02:45
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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03:25
CHAPUZAS CONGÉNITAS
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04:05
ESPECIAL CALLEJEROS
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04:55
ESPECIAL CALLEJEROS
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