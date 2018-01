La madre de 'El Chicle': "Mi hijo es un monstruo, no puedo más"

'El programa de Ana Rosa' ha hablado en exclusiva desde Rianxo con la madre de Enrique Abuín Gey, alias ‘El Chicle’, detenido por el asesinato de Diana Quer. "Mi hijo es un asesino. Yo no traje al mundo a un monstruo, pero se ha convertido en un monstruo", ha comentado. Además, ha pedido perdón a la familia de Diana Quer.

Desde Rianxo, la madre y la tía de 'El Chicle' han hablado en exclusiva para los micrófonos de 'AR'. Aseguran que están destrozadas por la confesión de su hijo, detenido por el asesinato de Diana Quer. "Siento mucho esto. No sabíamos nada. He criado un monstruo, no puedo más" , decía Margarita, la madre de 'El Chicle' entre lágrimas.