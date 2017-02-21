Cruce de declaraciones entre Navarro y Reyes
Ivonne Reyes, de Pepe Navarro: "Tiene cinco hijos y solo se ocupa de hacer maldades"
La actriz pronuncia por primera vez el nombre de Pepe Navarro en 'GH VIP'
Pepe Navarro: "Los cinco hijos quieren saber quién es su familia"
21.02.17 | 14:24h. telecinco.es |
Todas las veces que Ivonne Reyes se refería al presentador lo había hecho con otras palabras y calificativos, como "ese señor" o "esa persona", pero por primera vez la actriz ha pronunciado su nombre dentro del reality. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué duras palabras ha dicho sobre el presentador?
"Pepe Navarro es el padre de mi hijo". Por primera vez desde que entrara en la casa de Guadalix, Ivonne Reyes se ha referido al presentador por su nombre. En una conversación con Sergio Ayala, con el que la actriz mantiene una relación sentimental en el reality, Ivonne ha dedicado unas palabras muy duras contra el padre legal de su hijo. “Es ese señor que va por el mundo hablando tonterías, es ese personaje... Es un señor muy cabezón que la cabeza le da solo para hablar gilipolleces. Teniendo 70 años y cinco hijos solo se ocupa de hacer maldades", ha dicho.
Pepe Navarro: "Hay cinco niños que quieren saber cuál es su familia para vivir en paz"
Por su parte, Pepe Navarro, que ha permanecido en silencio durante 15 años, ahora no para de hablar sobre el recurso interpuesto por su hija Andrea. “Hay cinco niños, cuatro de ellos menores, que quieren saber cuál es su familia para vivir en paz”, ha comentado. Además, el presentador ha añadido: “me preocupan los cinco, a ningún niño le gusta ir al colegio y que le pongan la cara roja cuando le dicen cosas desagradables sobre su padre”.
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CALLEJEROS VIAJEROS
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LOCOS DEL RECICLAJE
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COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
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LOS REYES DE LA MADERA
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GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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VETERINARIO AL RESCATE
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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LA VIDA SALVAJE CON TIM
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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TARUGOS CONTRA BESTIAS
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CHAPUZAS ESTÉTICAS
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CHAPUZAS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN
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RAMÓN LASO: SINÓNIMO DE MUERTE
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CONVÉNZEME
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INVESTIGADORES DEL MÁS ALLÁ
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CALLEJEROS VIAJEROS
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