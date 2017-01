La canción sin palabras de Cristina hace que a Edurne se le salten las lágrimas

La canción de Cristina no se entendía con palabras y tampoco con signos; ha sido una interpretación que se disfrutaba con el corazón. Esta sevillana, sorda desde la infancia, ha querido poner el foco en todas las personas que conviven con alguna discapacidad auditiva, demostrando que la música es también para ellos. Edurne no ha podido evitar emocionarse al ver la actuación de Cristina, y ambas han roto a llorar. El jurado le ha dado un pase unánime a la siguiente fase.

Cristina es una sevillana de 33 años que, a pesar de su profunda sordera no ha parado de luchar en la vida para conseguir lo que quería. Gracias a unos implantes, ahora puede distinguir los sonidos de las canciones de su ídolo, Alejandro Sanz. Le descubrió cuando era pequeña pero no había podido escuchar su voz hasta ahora. Ha elegido precisamente una canción suya para interpretarla en lengua de signos y cantar también, demostrando que la música es una melodía de sentimientos, no de palabras.

Edurne no ha podido evitar emocionarse con lo que la actuación de Cristina estaba representando. Tanto ella como Eva Hache han puesto sobre la mesa el poco caso que se le dispensa a las personas sordas o con discapacidad auditiva, y lo fácil que sería si simplemente se subtitularan los programas de televisión. Un sí unánime ha unido a público y a jurado, que ha aplaudido agitando las manos, la forma de aplaudir en el lenguaje de signos.

