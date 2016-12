Los momentazos del Debate final de 'GH 17' (25/12/16)

Según adelantaba Jordi, Pol ya llevaba mala cara desde el inicio del programa. Según Pol, su único motivo para estar en plató durante los primeros minutos era hacer acto de presencia por él y Adara, y defendía que es "una persona que no me escondo". Según ha afirmado el concursante "esta noche no tengo que estar en el Debate por el trato que se nos ha dado en las últimas semanas. Por el público, de todo un poco...” Clara saltaba diciendo que: “en los bolos no te quejas” y Miguel se resignaba diciendo que “esto es de traca”.