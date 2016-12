Clara, a J.J. Vázquez: “No te permito que digas que mis compañeros me tenían miedo”

Hablando de los cambios de bando de Meritxell y Bea en diferentes momentos del concurso, Jorge Javier Vázquez le ha comentado a Bea que tenía la sensación de que con Clara había tenido una relación en la que se habían mezclado la admiración y el miedo. “No te permito que digas que mis compañeros me tenían miedo”, ha afirmado Clara muy dolida por el comentario del presentador. Jorge Javier Vázquez se ha quedado perplejo ante la reacción de Clara y ha parado la gala para dejar las cosas claras porque no entendía qué estaba pasando: “Esto de no te permito, es algo que en mi vida jamás le hubiera dicho a una persona que me saca treinta años y que presenta un programa. En cualquier caso, que yo tenga esa sensación, no tiene nada que ver contigo. Tú no eres responsable de lo que la gente piense o sienta”.

Jorge ha intentado continuar con la gala, pero Clara se ha puesto a llorar y ha querido dejarle claro que su intención no era hacerla sentirse mal. “Pues no me lo hagas pasar mal, es así. Me juzgas todo lo opuesto a lo que yo soy, simplemente por eso”, le ha respondido una Clara convencida de que el presentador tenía algo personal contra ella. Jorge Javier no podía creer lo que estaba sucediendo y le ha dejado claro que él no tenía nada personal contra ella: “No entiendo vuestro comportamiento, entendéis un plató como un campo de batalla y no lo entiendo. Ese ha sido vuestro gran error de esta edición, no os habéis parado a hablar. Entiendo que es tu opinión y no me va a hacer sufrir. Clara, no te puedes hacer responsable de la humanidad porque ese es un camino de sufrimiento”.