¡¡Bomba!! La nueva concursante de 'GH Revolution' es... ¡Lorena Gómez!

Aunque no llegó a ser una de las elegidas, varias personas no pudieron evitar fijarse en la joven morena. De hecho, dejó prendado a Rubén que, al poco de empezar el programa, confesó a sus compañeros lo siguiente: " A mí me gustaba Lorena , la que estaba cuando éramos 100. Teníamos muchos cruces de miradas y eso a mí me encanta".