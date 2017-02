¿#Blumettra en crisis?😱💔⚠️

En la última fiesta de la casa de Guadalix, Elettra confesaba a Ivonne y Aless que su relación con Daniela había cambiado. La italiana explicaba que ya no conectaban como antes y, piensa, que se han vuelto incompatibles. Parece ser que la historia de amor de las grandes hermanas se está complicando.

La última fiesta de Gran Hermano, nos ha dejado una de las confesiones más deseadas de toda la temporada. La italiana exlicaba, por fin, en qué punto se encuentra su relación con Daniela. Aunque todo presagiaba que su relación de amistad se iba a convertir en algo más, parece ser que Elettra no siente el suficiente amor por la gran hermana. La italiana ya confesó, hace unas semanas, a su amiga que era "más difícil que las matemáticas".

Además hace unos días, Blume se quejaba de que Elettra no era lo suficientemente clara sobre sus sentimientos. Y advirtió: "Todo muy bien, la gracia, la risa, pero tampoco soy un muñeco ni estoy enamorada".

Algunos de sus compañeros, como Aless Gibaja, también opinaban sobre la relación: “Elettra es como un microondas, calienta pero no cocina”, bromeaba Aless viendo a las dos chicas retozándose en el sofá. “No estoy buscando algo desesperadamente. No sé si me enamoraré, creo que está bien así, poco a poco”, aseguraba Daniela en el confesionario junto a Gibaja.