Aída reta a Jorge Javier Vázquez a entrar en 'GH VIP'... ¡Y él acepta!

Aída Nízar está imparable y ahora se ha atrevido a retar al propio Jorge Javier Vázquez para que entre en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Lejos de amedrentarse con la propuesta de la concursante, la respuesta del presentador no se ha hecho esperar.

Mirando a la cámara y acompañada por Alejandro Abad, Aída Nizar ha pedido que Jorge Javier Vázquez entre en la casa de 'Gran Hermano VIP'. La concursante cree que el presentador no es tan valiente como para aceptar su reto y presume de su capacidad de superación.

Además, Aída ha alagado a Mercedes Milá por su capacidad para admitir lo valientes que son las personas que entran a concursar en 'Gran Hermano' o en 'Gra n Hermano VIP': "Ella nos llama héroes".

Pero puede que Aída Nizar se lleve una sorpresa (no sabemos si agradable o no), ya que Jorge Javier Vázquez, lejos de asustarse y hacer oídos sordos a su reto, haaceptado la propuesta de la concursante: "Si Mediaset me deja, yo entro en 'Gran Hermano VIP' una sema", ha contestado.