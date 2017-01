Alejandro Abad: "Voy a mantener las distancias con Toño Sanchís"

La casa entera ha llamado la atención a Alejandro Abad por vivir demasiado pegado a Toño durante la primera semana, algo que él ha recibido y ha actuado en consecuencia. "Estoy entendiendo el mensaje de la casa y pienso ponerlo en práctica en mi persona. Tal vez no tenga que aislarme tanto, compartir más. Me río mucho con Toño, hacemos muchas bromas pero voy a mantener las distancias", ha afirmado el compositor. "Nos ignora, somos como los repetidores de casa. Desde que no estás con nosotros se me pasa rápido el día", le ha dicho Toño, algo molesto por notar su distanciamiento.