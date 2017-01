Irma Soriano: "Toño Sanchís mira con unos ojos de lobo tremendo"

El error de Irma al contar las nominaciones ha tenido en tensión a varios de sus compañeros, pero desde luego no a Toño. El concursante ha bromeado con el tema y parece que a la presentadora no le ha sentado nada bien. "No me hace ninguna gracia esa risa. ¡Qué falta de respeto! Toño Sanchís desafiante, con unos ojos de lobo tremendo", ha dicho muy enfadada ella en el confesionario.