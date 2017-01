Las pullas entre Toño y Terelu: "Cuando la vi pensé en lo mucho que la tenían que pagar"

Parece que la presencia de Terelu en la casa no incomodaba mucho a Toño, pero el concursante ha aprovechado los últimos momentos de la colaboradora en la casa para lanzarle una pulla. "Cuando vino yo no daba crédito. Pensé que o la estaban pagando mucho o no lo entendía muy bien", afirmaba. Muy rápida, Terelu ha sabido devolvérsela: "Hay cosas que no es cuestión de dinero y hay otras cosas que sí es cuestión de dinero".