Elettra Lamborghini, la italiana "calentorra" heredera de un imperio

Italiana de 22 años nieta del magnate automovilístico Ferruccio Lamborghini, fundador del imperio de la famosa marca de coches. Elettra atesora en su escultural cuerpo cerca de 20 tatuajes -no todos visibles- y 42 piercings -con diamantes incluidos-. Se define como una "chica microondas", que calienta mucho pero no llega a nada, cosa que no sabremos cómo utilizará en 'Gran Hermano Vip' porque en estos momentos se encuentra soltera y sin compromiso. No bebe ni fuma y dice pasar las noches de fiesta bebiendo leche de soja en copas de champán. Le gusta participar en realities, subir fotografías insinuantes a sus redes sociales y la hípica. Su sueño es llegar a convertirse en cantante de reggaeton.