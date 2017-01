Tutto Durán ya es casi una estrella mundial: "Me relacionaron con Jennifer López"

447

http://telecincostatic-a.akamaihd.net/granhermanovip/ghvip5/concursantes/tuttoduran/Tutto-Duran_MDSIMA20170108_0068_36.jpg

Tutto Duran, 32 años

Este cristalero de 'Las Palmas' melómano entra con una falsa personalidad: la de famosa estrella internacional que compone música electro latina. Como muchos otros artistas ha triunfado al otro lado del charco y ahora quiere triunfar en su país. Tutto está convencido de que 'Gran Hermano Vip' va a ser un trampolín para darse a conocer en España y no descarta componer algún tema dentro de la casa. Tímido en las distancias cortas, se transforma en un dandy de la música cuando canta sus composiciones musicales. Se le ha relacionado sentimentalmente con Ariana Grande y hasta con Jennifer López pero parece ser que el corazón de Tutto ya está conquistado y no precisamente por la música. Amigo personal de Romeo Santos, Don Omar, Cali y el Dandee, Tutto interpreta el tema central de la película Fast and Furious 9 que se estrenará en 2018 y su sueño es participar como coach en 'La Voz España' para ayudar a jóvenes talentos tal como le ha sucedido a él.