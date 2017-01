Alejandro, Alonso, Alyson e Irma, nuevos nominados en 'Gran Hermano VIP 5'

Ivonne: Pensé que esto nunca lo iba a hacer. Nomino directamente a Alejandro… porque se fue Tutto

Alejandro: Con tres puntos a Daniela porque tal vez sea muy calculadora en todos sus actos y no me siento a gusto. Con dos a Marco, es difícil, pero por detalles. Con un punto a Elettra porque sigo teniendo esa tirantez que no me deja acercarme a ella.

Alyson: Con tres puntos a Alonso, se le ha ido la pinza hoy, se ha chivado de lo de Tutto y me da mucha pena. Con dos puntos para Elettra porque me cae muy bien pero esta semana en la prueba ha sido muy difícil estar con ella. Y con un punto a Sergio.

Irma Soriano: Con tres a Alonso porque no me gusta cómo está jugando, Con dos a Elettra porque esta semana no se le puede tocar nada de sus cosas y las cosas hay que cuidarla un poco. Y con uno a Marco, concretamente esta tarde ha estado hablando en italiano con Elettra y están en ‘Gran Hermano VIP’ de España.

Sergio Ayala: Con tres puntos a Irma porque esta semana ha estado en el otro equipo y es con la que menos contacto he tenido. Con dos puntos a Alyson porque creo que no se ha tomado la prueba en serio. Y con uno a Alonso que dijo la semana pasada que se quería ir.

Marco Ferri: Con tres puntos a Irma porque quiero dar un voto de confianza a Alonso, además, la veo un poco desubicada y siempre quiere quedar bien. Con dos puntos voy a nominar a Emma por descarte. Con uno a Alonso porque me quedo sin alternativa.

Aless Gibaja: Con tres puntos a Alonso porque no entiendo su cambio de actitudes y acciones. Con dos a Alyson porque tenemos diferencias de opiniones. Y con uno a Emma porque creo que no la van a sacar nunca.

Elettra: Con tres puntos a Alyson porque esta semana a estresado mucho a los animales. Con dos puntos a Irma porque esta semana no me han gustado algunas de sus palabras y veo que a veces actúa mucho. Con un punto a Alonso, que no quería, pero en la sala de expulsión me ha dicho algo que me ha desorientado.

Daniela: Con tres puntos a Emma porque hemos tenido algunos momentos de desencuentro en la prueba. Con dos puntos a Marco porque algunos temas de conversación no encuentro cosas en común. Y con un punto a Irma…

Emma: Con tres puntos a Alonso porque su carácter a veces hace daño a gente de la casa, tampoco me gustó la acusación a Tutto. Con dos puntos a Alyson porque se puso detrás de mí en los posicionamientos. Y con uno a Daniela porque ella me nominó también con un punto.

Alonso: Con tres puntos a Elettra por motivos de la prueba. Con dos puntos a Daniela porque en determinados momentos defiende lo indefendible. Y con un punto a Ivonne porque aquello de cambiarse de bando sigue sin gustarme.

Ivonne, que había sido elegida por sus compañeros como la mejor sirvienta, tenía el privilegio de nominar directamente a un concursante y, tras pensárselo un rato, eligió a Alejandro. “¿Y esto es un privilegio?”, comentaba antes de tomar la difícil decisión.