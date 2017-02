Aylén, la novia de Marco, ante su amistad con Alyson: “He perdido tres kilos de los celos”

El acercamiento de Marco y Alyson va en aumento y Jordi ha conectado telefónicamente con Chile para hablar con Aylén, la novia de Marco. La joven ha sido muy sincera y le ha explicado al presentador que no estaba del todo tranquila, pero que se estaba enterando de todo lo que estaba sucediendo dentro de la casa. Aylén cree que lo que ha surgido entre Marco y Alyson es una amistad, pero una amistad que no le hace ninguna gracia. Eso sí, está segurísima de que si no hubiera cámaras su novio no hubiera hecho nada más, pero que es probable que Alyson sí hubiera “perdido la cabeza” porque lo ha comentado ella misma en varias ocasiones. Sin embargo, Aylén ha sido muy sincera y ha asegurado que tenía miedo: “ Sí, tengo un poco de miedo, soy bastante celosa”.

Y eso que todavía no había visto las últimas imágenes del acercamiento de su novio con Alyson. Unas imágenes que han llevado a la novia de Marco a confesar que ha perdido tres kilos de los celos. No está segura de que Alyson sea el tipo de mujer que puede enamorar a su novio, pero el miedo es muy difícil de llevar. Aylén está sufriendo mucha presión en redes sociales y se ha visto obligada a cerrar una de sus cuentas sin embargo, lo único que le diría a su novio si éste le pudiera escuchar seria: “Ponte en mi **** lugar”.

Al ver que Aylén no lo estaba pasando nada bien, el presentador ha querido que viera una conversación que igual le ayudaba a tranquilizarse. Kiko no podía decirle nada a Marco sobre la situación que estaba viviendo fuera de la casa, pero una simple conversación ha servido para que el VIP se diera cuenta de que su novia necesitaba que él la mirara a los ojos y le dijera una vez más que sus sentimientos no solo no han cambiado, sino que han aumentado. Unas palabras que han emocionado a Aylén que seguía al otro lado del teléfono y que le han dado un chute de energía, pero que aun así no son suficientes para superar sus miedos.