El gran susto de Jordi González: "El viernes fui operado de urgencia"

Jordi González está en plenas facultades para presentar este jueves la próxima gala de 'Gran Hermano VIP'. Así lo ha confirmado a través de sus redes sociales, en las que ha querido agradecer al equipo médico que le atendió el pasado viernes de un desprendimiento de retina: "El viernes fui operado de urgencia por desprendimiento de retina. La visión de mi ojo derecho era de sólo un 5%. La intervención la bordó Marta en dos horitas largas. Hoy, cinco días después he sido dado de alta y en unas horas estaré presentando en directo mi programa en la tele tan dicharachero como siempre. No me lo creo ni yo. Alfredo, te debo otra."