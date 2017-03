Elettra, a Daniela: “Te pido disculpas si te he hecho daño, no era mi intención”

En las últimas semanas, la relación de Elettra y Daniela ha pasado por muy malos momentos, hasta el punto de que ambas llegaron a afirmar que ya no eran amigas. La italiana ha afirmado que el encuentro con su madre le hizo cambiar de opinión respecto a Daniela y enseguida le ha ido a pedir disculpas. Daniela lo ha aceptado pero también ha aprovechado para dejar las cosas claras.

A pesar de todo, la italiana sigue pensando que Aída está utilizando a Daniela en el concurso y Daniela no soporta estas palabras: "Como te gustar hablar de ella, yo no pienso que me esté utilizando, ya se verá todo fuera de la casa".