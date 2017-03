Ivonne, petrifica ante la expulsión de Sergio

Cuál esfinge del antiguo Egipto, así se ha quedado Ivonne cuando Jordi González les ha comunicado que la audiencia había decidido que fuera Sergio el séptimo expulsado de ‘Gran Hermano VIP’. El VIP se ha tomado con mucha entereza la expulsión, pero Ivonne no era capaz ni de parpadear. La decisión de los espectadores ha dejado inmóvil a la presentadora quién no ha sido capaz ni de contestar a la promesa que el concejal del PP le ha hecho: “Te espero fuera”. Quién también se ha quedado de piedra y no podía creer lo que estaba pasando era Marco, quién se ha convertido en el único hombre que habita Guadalix.