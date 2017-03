Aída, a Irma: “¡Eres diabólica, te has puesto el vestido adecuado, el de Satanás!”

Tras la nominación de Madre, que le ha dado tres puntos a Irma, Aída ha estallado al saber que sus enemigas hicieron un conjuro contra ella, y a pesar de que la idea surgió de Elettra, el arrebato lo ha canalizado contra Soriano. “Eres la víbora andante, ya me dijo mi madre que mejor hable con Dios que con un demonio”, ha gritado fuera de sí la mujer que ama su vida. “No soportas ver felicidad porque tú no la tienes”, ha continuado Aida indignada. Los concursantes han tenido que sujetar a Aída porque se lanzaba contra Irma y no paraba de insultar y gritar. Mientras, en el plató, el hermano de Irma se ha indignado con las palabras y los gritos de Aída y ha dicho que “no todo vale”, para que la organización tome medidas contra los insultos de concursante que ya había sido expulsada pero a quien el público ha querido volver a ver dentro de la casa.