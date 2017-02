Aída Nízar escenifica el 'beso trompeta' y sus partes quedan al descubierto por descuido

¿Qué mejor que hablar de sexo mientras se cena? Que si morreos por aquí, que si besos trompeta por allá… Y claro, una cosa llevó a la otra y la escena terminó con Aída Nízar enseñando su jardín de las delicias. Unos salieron corriendo, otros se quedaron sin saber qué hacer, otros simplemente decidieron que era lo más impresionante que habían visto en su vida. Nosotros no tenemos palabras.

Aída no tenía claro qué era exactamente eso del beso trompeta y, con la ayuda inestimable de sus compañeros, la repescada de la casa ha conseguido finalmente escenificar a la perfección la escena. Por desgracia, Aída no llevaba ropa interior y lo que podía haber sido una simple postura se ha convertido en algo que los habitantes de la casa no van a poder olvidar nunca.

Quién por lo visto sí sabía lo que era el beso trompeta y lo ha practicado, según él mismo ha reconcoido, es Marco Ferri… (bueno, Emma Ozores también sabía de lo que hablaban).