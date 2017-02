Aídar Nízar pide una repesca para volver a entrar en Guadalix

Cuatro días fuera de la casa de 'GH VIP' le han hecho a Aída Nízar coger más fuerzas para volver al plató totalmente repuesta para comenzar con la campaña de la repesca. La última expulsada cree que la audiencia ha sido injusta con ella porque no ha sabido verla como ella es realmente y tiene claro que merece una segunda oportunidad. “Ahora existe un movimiento en el mundo que se llama ‘adora tu vida”, ha comentado Aída.

Sin embargo, no iba a ser todo tan fácil y según ha llegado al plató, Kiko Matamoros le ha soltado un ‘zasca’ de libro. El colaborador de ‘Sálvame’ no se ha cortado un pelo a la hora de decirle a la última expulsada de ‘GH VIP’ que la gente no la soporta y está en su casa porque la audiencia así lo ha decidido. “La audiencia ha decidido que estás mejor fuera, te han mandado a mamar**”.

Pero Aída, tras ganarle el duelo a Kiko Matamoros batiéndose con la pregunta de si la exconcursante había sido expulsada de la casa por su pasado o por su paso de la casa, Aída se ha venido arriba y no ha parado de dar las gracias y pedir una repesca para volver a entrar en la casa de Guadalix.

Pero el debate no ha sido agradable para todos, y es que, todos los concursantes se han posicionado en contra de Alejandro Abad y él, en contra de Elettra. Tras este resultado, Abad solo ha comentado: “Ahí está la personalidad que tenéis, es lamentable…”.

Aunque todo no ha sido malo... San Valentín se acerca y alguno de los concursantes ya ha recibido su carta de amor... Ivonne ha sido una de las afortunadas, y es que ha recibido un escrito de Sergio. El problema es que se ha puesto tan nerviosa que no podía ni mirarlo a la cara, solo sonreía y decía "qué calor, qué calor". “Será una historia que jamás olvidaré, una historia bonita, una historia sin final”, sentenciaba Sergio al final de su declaración.

El corazón de Alyson también ha recibido un vuelvo por parte del italiano. "El amor hacia un amigo es fundamental para mi felicidad y en ti puedo encontrarlo", le ha escrito Marco a la americana. Alyson, que se notaba que estaba muy nerviosa tras recibir esta carta, no podía dejar de sonreír y, en Marco se podía intuir la vergüenza a metros cuando ella ha leído al carta en alto delante de todos.