Cinco motivos por los que Toño Sanchís ha sido el primer expulsado de 'GH VIP 5'

1. Llegó queriendo que la audiencia le conociera y no se ha dejado conocer

Antes de poner un pie en Guadalix ya lo quiso dejar claro: "Entro en 'GH VIP' para que la gente me juzgue y me conozca de verdad". En su vídeo de presentación también lo repitió, pero entró en la casa y todo cambió. Toño no se abierto ni a sus compañeros ni a la audiencia, no ha querido hablar prácticamente nada de su vida, ni de su trabajo y, mucho menos, de su exrepresentada, por lo que ni sus compañeros ni la audiencia soberana ha podido saber quién es el verdadero Toño.

2. Desveló su estrategia desde el primer día que pisó la casa

En cuanto entró en 'GH VIP' estuvo ojo avizor para detectar quiénes podrían ser sus aliados en la casa, lo tuvo claro y se lanzó a por Alejandro y Tutto. Con ellos habló abiertamente, y también constantemente de las nominaciones, un tema que bien tratado puede resultar interesante, pero como dice el refrán... lo poco gusta y lo mucho cansa. Además, su estrategia falló, ya que tanto él como el falso cantante internacional subieron a la palestra.

3. No ha sabido ganarse a sus compañeros de encierro voluntario

Aless Gibaja fue el primero en hablar abiertamente sobre su compañero y afirmando que "es como maléfico"; Alonso, por su parte, tras unos días de convivencia le dejó algo muy clarito a Sanchís: "No estoy aquí para ser tu amigo". Suma y sigue, los siguientes fueron sus compañeros de andanzas y nominaciones, 'sus pollitos', Alejando y Tutto. El compositor avisó que iba "a mantener las distancias con Toño Sanchís" y el falso artista dijo que "tiene algo que no es verdad, me utiliza desde que entré". Ni la sentidísima Irma Soriano calló al respecto: "Toño mira con unos ojos de lobo tremendo". Con esto podemos deducir que si no convenció a sus compañeros de piso, que menos Alejandro se posicionaron todos detrás de él cuando 'el Súper' preguntó quién querían que se marchase de la casa, difícilmente lo haría con el público.

4. Ha hablado de sus compañeros a la espalda sin cortarse

Su alianza con Alejandro y con Tutto, denominada por él mismo como 'El trío de 'Los Panchos', 'Los tres pollitos' o también 'Los tres cerditos' ha dado para mucho, incluso nos han hecho reír, pero no ha sido limpia. Desde poner motes al resto de la casa (Daniela → Rafaella Carrà; Alyson → Hello Kitty; Elettra → Gina Lollobrigida), hasta lo que probablemente haya resultado más extraño para la audiencia, hacer un traje a sus 'pollitos' llamando "ridículo" o "teletubbie" a Alejandro o "falso" a Tutto.

5. Se ha creído ganador desde que llegó a Guadalix

Ni un sobresaldo, susto o gota fría de sudor le supuso estar nominado tras la primera semana de convivencia. Nada. Relax absoluto, tanto que hasta comentó sin ponerse ni colorado: "El más fuerte aquí soy yo", y para calmar a Tutto, que sí estaba preocupado, le explicó: “Hay que pensar que, aunque estemos nominados, nos vamos a quedar". Ahí no quedaba la cosa, tal ha sido su seguridad que no se ha cortado a la hora de decir, al ver los porcentajes ciegos, que estaba seguro de que él no era el más alto si no Elettra y claro, es lo que tiene escupir hacia arriba, que al final te cae más de un 75,97% de los votos en toda la cara...

