Daniela, Marco y Aylén se convierten en los nominados semanales

Alyson:Con tres puntos a Daniela por razones obvias. Dos a Aylén porque yo creo que también es obvio. Y uno a Marco porque no hemos hablado mucho esta semana.

Daniela: Tres a Alyson por la misma historia aunque últimamente estamos llevándonos mejor, también porque es una rival a tener en cuenta. Con dos a Emma porque alguna vez he intentado un acercamiento y ha sido muy difícil. Uno a Irma porque no me apetece darle ni dos, ni tres.

Emma: Con tres a Daniela porque no veo claro alguna de sus actitudes con Irma. Con dos puntos a Marco porque si no es Marco tiene que ser otra persona. Y con un punto a Alyson por no dárselo a otro compañero.

Marco: Con tres puntos Emma y dos puntos a Irma, y quiero precisar que podría haber nominado a otra persona por estrategia, votar por ejemplo a Alyson para salvarme de la nominación, pero a diferencia de ella no lo hago porque quiero ser coherente y con lo que ha sido nuestra relación no tendría sentido, siempre he pensado que es la última persona que nominaría. Con un punto a Elettra porque tuvimos una discusión la semana pasada.

Irma: Tres puntos a Daniela pero sí que es verdad que quiero recuperar lo que fuimos. Con dos puntos a Aylén porque no entramos juntas el 8 de enero. Y le doy un punto a Marco porque prefiero no darle puntos al resto de personas.

Elettra (desde Brasil): Con tres puntos a Marco porque la semana pasada no me ha gustado nada su actitud, desde que ha llegado su novia ha cambiado muchísimo. Con dos a Aylén porque cuando ella se posicionó detrás de mí lo pasé bastante mal. Y con un punto, aunque me duela, a Daniela porque el último día antes de irme a Brasil no se portó nada bien conmigo, no fue la Daniela que yo conozco.