Fayna rompe su silencio tras denunciar a Carlos 'El yoyas': "Lo que me preocupa son mis hijos"

"Lo que me preocupa ante todo son mis hijos (de diez y siete años). Como no he podido evitar que esto se filtrase, mi preocupación es protegerlos ahora lo más posible", añade la canaria en una entrevista a 'LOC'. "Él está denunciado por coacción, sí. Ha venido a ver a sus hijos. En vez de ver a sus hijos, ha tenido unos comportamientos deleznables , por lo que yo he tenido que acudir otra vez a la ley. Se ha dedicado a amenazar a la persona con la que yo estoy ahora mismo , que es una persona a la que no ha visto nunca ni ha tenido un mínimo contacto con él. Retiré una denuncia anteriormente porque me dio pena . Esta vez no ha quedado más remedio que volverlo a hacer."