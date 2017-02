Sergio Sánchez, director: “Tengo todo lo que necesito para hacer una grandísima película”

Las inmediaciones de la localidad de Pravia, el Valle del Arango, la Fábrica de Armas de Oviedo y la playa de Frejulfe están sirviendo como escenarios del rodaje de la película, que se extenderá durante 10 semanas y culminará en los platós del Parc Audiovisual de Catalunya en Terrassa (Barcelona).

Sergio G. Sánchez, director de Marrowbone: "Para mí es una gozada volver a rodar en Asturias donde la gente nos está apoyando mucho, siento esta película como un regreso al hogar. Estos paisajes no tienen igual y hemos podido convertir un palacio asturiano en una granja americana con un resultado espectacular. Creo que España es el plató ideal, un ejemplo de que se pueden hacer películas que hagan que nuestro país se vea en todo el mundo y que a la vez el mundo pueda ver en España un lugar para rodar otras producciones. Tengo todo lo que necesito para hacer una grandísima película. Aunque llevaba diez años sin rodar nada como director, he esperado a tener el guion y el equipo que me convenciese y he podido rodearme de la familia que necesitaba con Álvaro Augustin, Ghislain Barrois, Paolo Vasile, Belén Atienza y J.A. Bayona. Es una película de aliento clásico, un thriller con pinceladas de horror como elementos principales que incluye un componente emotivo muy fuerte en su mezcla de romance y suspense, además de muchas sorpresas. Y cuento además con un impresionante reparto, con seis actores espectaculares con una entrega y una exigencia tremendos".

J.A. Bayona, productor ejecutivo: "Espero que 'Marrowbone' sea la película que dé a conocer al gran público a un gran director como Sergio, que por fin va a tener la oportunidad que se merecía. Cuando dirigí El Orfanato la única condición que me puso Guillermo del Toro fue que me produciría la película si después yo producía otra película a alguien y de alguna manera ahora cedo el testigo. Cuando uno tiene la oportunidad de hacer cine y la suerte de que le vaya bien, debe pasar el testigo para que otros directores puedan fortalecer una industria con películas ambiciosas. También quiero agradecer a Mediaset España la oportunidad de ayudarnos a levantar una película como ésta, que es un pequeño milagro en el cine español".

Paolo Vasile, consejero delegado de Mediaset España: "En este proyecto está presente una parte muy importante de la vida de Telecinco Cinema y de Mediaset España, con J.A. Bayona, Sergio G. Sánchez y, aunque no está en él directamente, también Guillermo del Toro. Porque fue Del Toro el que un día nos presentó y apadrinó a Bayona y es ahora Bayona quien apadrina en su ópera prima a Sergio. En Mediaset España, cuando hacemos una cosa, la hacemos bien y así sucedió con 'El Orfanato' con Bayona y ahora lo estamos haciendo con Sergio, un director con un curriculum importante que dirige una película grande. Espero que Marrowbone sea el reflejo del amor y la pasión que todos hemos puesto en ella y deseo a Sánchez que tenga la misma suerte que corrió Bayona, porque la primera película, como el primer hijo, el primer beso o el primer amor, siempre tienen algo especial".

Ghislain Barrois, consejero delegado de Telecinco Cinema: "Esta es una película muy especial para Telecinco Cinema por mil razones. Por volver a colaborar con Bayona y Belén Atienza, pero también por ser una película española con un director español y un equipo español rodada en inglés y en Asturias. Gracias a la ayuda del Principado, que se ha volcado, y al Ayuntamiento de Pravia, que nos están permitiendo rodar una película con una ambición tremenda. Porque aunque Marrowbone acaba de iniciar su rodaje ya está vendida en un gran número de territorios incluso desde mucho antes de tener el cast definitivo, un hecho muy poco habitual en cine, y se venderá en más aún más adelante. Con esta película demostramos que puede hacer cine ambicioso en inglés o en español dentro de España".

Belén Atienza, productora: "Hay un aspecto que marca la diferencia en una producción con Telecinco Cinema: el apoyo que presta al desarrollo de una película. Es difícil encontrar socios en esta etapa tan incierta, cuando estás trabajando en el guion, intentando encontrar la historia o necesitas viajar y tener parte del equipo incorporado. Esto fue importantísimo por ejemplo en Lo Imposible y lo ha sido también en Marrowbone, donde hemos tenido el apoyo de Telecinco Cinema casi desde el inicio, casi desde una idea borrador y eso para mí marca la diferencia en el éxito de una película".

Producida por Belén Atienza, Álvaro Augustin y Ghislain Barrois y con la colaboración de un reconocido equipo técnico, Sergio G. Sánchez, premiado con un Goya al Mejor Guion Original por 'El Orfanato' y nominado en la misma categoría por 'Lo Imposible' y al Mejor Guión Adaptado por 'Fin', está dirigiendo un joven y prometedor reparto de actores británicos y estadounidenses integrado por Anya Taylor-Joy (protagonista de la aclamada “The Witch” y que participará próximamente en “Morgan” de Luke Scott, producida por Ridley Scott, “Thoroughbred” de Cory Finley, junto a Anton Yelchin y Olivia Cooke, o “Split” de M. Night Shyamalan), George Mackay (“Captain Fantastic” de Matt Ross o “For Those in Peril” de Paul Wright por la que ganó el Scottish BAFTA al Mejor Actor), Mia Goth (“A Cure for Wellness” de Gore Verbinski, “Nymphomaniac. Volumen 2” de Lars Von Trier), Charlie Heaton (“Shut In” de Farren Blackburn junto a Naomi Watts), Mathew Stagg (“Macbeth” de Justin Kurzel) y Kyle Soller (“The Keeping Room” de Daniel Barber, “Anna Karenina” de Joe Wright).

Un galardonado equipo técnico

En el apartado técnico, 'Marrowbone' cuenta con grandes nombres del cine español como el Director de Fotografía Xavi Giménez (ganador de un Premio Goya por 'Ágora' y múltiples veces nominado a distintos galardones por 'Frágiles', 'Palmeras en la nieve' o 'The Machinist'); Sonia Grande en el Diseño de Vestuario (ganadora de un Premio Goya por “La niña de tus ojos” y nominada a diversos premios por su trabajo en “Midnight in Paris” de Woody Allen, con quién ha participado en varias películas, “Los abrazos rotos” de Pedro Almodóvar o “Los otros” de Alejandro Amenábar); Patrick Salvador en la Dirección de Arte (nominado al Premio Goya por “Autómata” y responsable en su categoría de películas como “Todos están muertos”, “Tengo ganas de ti” o “Tres metros sobre el cielo”); Sandra Hermida en la Dirección de Producción (ganadora de dos Premios Goya por “Lo Imposible” y “El Orfanato”); Elena Ruiz en Montaje (ganadora de un Premio Goya por “Lo Imposible” y nominada por “El Orfanato” y “Eva”), o Sergio Burman en Sonido (ganador del Premio Goya por “El Niño” y “Celda 211”).

'Marrowbone' narra la historia de cuatro hermanos que, temiendo que les separen tras la muerte de su madre, se esconden del mundo en su abandonada granja… una granja cuyas viejas paredes esconden un terrible secreto.

Hasta el momento, la película ha logrado gracias a la labor de Lionsgate acuerdos de ventas en más de 30 territorios, incluyendo Francia, Reino Unido, América Latina, Australia e Italia, tras su paso por la última edición del mercado de Cannes.